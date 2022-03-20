FACUA informa
Boletín semanal número 699
20/03/2022
FACUA llama a la movilización en Navarra este 23 de marzo contra el alza descontrolado de precios
Este miércoles 23 de marzo, movilizaciones en toda España para exigir medidas ante el alza de los precios
El Gobierno respalda que los supermercados limiten las compras de productos mientras inflan sus precios
Movistar le cobró su TV por duplicado 16 meses: FACUA logra que le devuelva los 880 euros acumulados
FACUA Madrid critica que el Gobierno de Almeida privatice el aparcamiento de la plaza de Santo Domingo
Tras denunciar FACUA, Castilla y León abre expediente sancionador a Palbus al no ofrecer líneas gratuitas
FACUA considera una tomadura de pelo que Ribera pretenda topar de nuevo el megavatio hora en 180 euros
CCOO, UGT, FACUA, autónomos y vecinos llaman a la movilización el 23M ante la brutal escalada de precios
FACUA Madrid participa en unas jornadas sobre gasto responsable y Agenda 2030 organizadas por Consumo
FACUA alerta de la retirada de dos relojes de la marca Kirpun vendidos por Decathlon
Endesa acaparó el año pasado seis de cada diez denuncias de los consumidores contra compañías energéticas
FACUA Andalucía participa en una mesa redonda sobre sistemas de actuación y protección de consumidores
Tras la denuncia de FACUA, la empresa de autobuses de Ceuta habilita un teléfono de atención gratuito
FACUA CV sale a la calle a informar a los usuarios sobre sus derechos en el Día Mundial del Consumidor
FACUA Jaén lleva a juicio al Ayuntamiento y libra a una socia de pagar 9.000 euros de plusvalía municipal
Aceite de girasol: FACUA denuncia a otros cinco supermercados e hipermercados por limitar la compra
Endesa, Santander y Vodafone, nominadas en la 12ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
FACUA Córdoba edita cuatro nuevos pódcast con información útil sobre consumo
FACUA Euskadi insta a que se agilicen las obras de Cercanías de Gipuzkoa
FACUA dedica el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores a denunciar los abusos de la banca
La bombona de butano supera el máximo histórico por segunda vez consecutiva: cuesta ya 18,63 euros
FACUA presenta una nueva denuncia contra Vueling por seguir cobrando subir a cabina el equipaje de mano
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