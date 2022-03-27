FACUA informa
Boletín semanal número 700
27/03/2022
FACUA apoya las movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública de este 27 de marzo en Aragón
FACUA Cádiz imparte dos talleres online sobre los derechos de los consumidores en el comercio electrónico
FACUA reclama al Gobierno precios máximos para las gasolinas y un tope de 50 euros al MWh de electricidad
Asociaciones de consumidores piden calma y responsabilidad ante el paro de los transportistas
El AVE en Galicia deja a los usuarios sin alternativas: FACUA insta a promover el tren de media distancia
FACUA sale a la calle para reclamar medidas contra el alza descontrolado de precios
FACUA Cádiz se suma a la manifestación en defensa de la sanidad pública en el Campo de Gibraltar este 26M
FACUA Sevilla llama a la movilización ciudadana para protestar ante los precios desbocados
Endesa amenazó a una clienta con cortarle la luz si no pagaba los recibos de varias viviendas ajenas
La Junta olvida a las asociaciones de consumidores en su Mapa de Recursos de Consumo de Andalucía
FACUA Asturias exige la inmediata reparación de la carretera de acceso a Pintueles
FACUA convoca a la población cántabra a salir a la calle el 23 de marzo contra la inflación descontrolada
FACUA Córdoba advierte de la irregularidad de las tarifas de agua en la urbanización Las Jaras
FACUA insiste en reclamar al Gobierno un tope de 50 euros el megavatio hora en el mercado eléctrico
FACUA Extremadura se suma a las movilizaciones del 23M contra el alza de precios
FACUA Andalucía llama a la movilización contra la subida desproporcionada de precios este 23M
FACUA Extremadura exige poner fin a años sin agua potable en el barrio de Tulio, en Badajoz
FACUA exige a Salud de Baleares que actúe inmediatamente ante la falta de médicos de Atención Primaria
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