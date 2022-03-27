FACUA informa

Boletín semanal número 700
27/03/2022

FACUA apoya las movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública de este 27 de marzo en Aragón

FACUA Cádiz imparte dos talleres online sobre los derechos de los consumidores en el comercio electrónico

FACUA reclama al Gobierno precios máximos para las gasolinas y un tope de 50 euros al MWh de electricidad

Asociaciones de consumidores piden calma y responsabilidad ante el paro de los transportistas

El AVE en Galicia deja a los usuarios sin alternativas: FACUA insta a promover el tren de media distancia

FACUA sale a la calle para reclamar medidas contra el alza descontrolado de precios

FACUA Cádiz se suma a la manifestación en defensa de la sanidad pública en el Campo de Gibraltar este 26M

FACUA Sevilla llama a la movilización ciudadana para protestar ante los precios desbocados

Endesa amenazó a una clienta con cortarle la luz si no pagaba los recibos de varias viviendas ajenas

La Junta olvida a las asociaciones de consumidores en su Mapa de Recursos de Consumo de Andalucía

FACUA Asturias exige la inmediata reparación de la carretera de acceso a Pintueles

FACUA convoca a la población cántabra a salir a la calle el 23 de marzo contra la inflación descontrolada

FACUA Córdoba advierte de la irregularidad de las tarifas de agua en la urbanización Las Jaras

FACUA insiste en reclamar al Gobierno un tope de 50 euros el megavatio hora en el mercado eléctrico

FACUA Extremadura se suma a las movilizaciones del 23M contra el alza de precios

FACUA Andalucía llama a la movilización contra la subida desproporcionada de precios este 23M

FACUA Extremadura exige poner fin a años sin agua potable en el barrio de Tulio, en Badajoz

FACUA exige a Salud de Baleares que actúe inmediatamente ante la falta de médicos de Atención Primaria

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