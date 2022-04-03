FACUA informa

Boletín semanal número 701
03/04/2022

FACUA celebra en Sevilla su 15ª Asamblea nacional

FACUA Cádiz critica que el Ayuntamiento de San Fernando conceda la gestión del agua a una empresa mixta

FACUA Cádiz critica que la Junta renueve el concierto con la empresa Hospitales José Manuel Pascual

La Audiencia de Madrid condena a Inda y Okdiario por no rectificar una noticia falsa sobre Rubén Sánchez

FACUA Sevilla imparte un taller formativo sobre suministros básicos en La Algaba

Entidades sociales registran en el Congreso sesenta enmiendas a la Ley de Vivienda del Gobierno

La pasividad del Gobierno provoca que marzo finalice con la factura eléctrica más cara de la historia

Los afectados por las inundaciones en Setenil de las Bodegas pueden solicitar indemnizaciones

FACUA considera una irresponsabilidad que el Gobierno dé carta blanca para limitar los productos en venta

Vodafone facturó a un cliente 1.400 euros en llamadas a líneas de adultos desde un fijo que no funcionaba

FACUA denuncia a 146 hospitales y clínicas por no ofrecer teléfonos gratuitos de atención al consumidor

Consumo no contesta a las denuncias de FACUA contra cientos de empresas por no tener teléfonos gratuitos

FACUA hace devolver 580 euros a Jazztel, que incumplió su contrato y aun así se embolsó una penalización

FACUA Madrid imparte un taller formativo sobre el funcionamiento de la asociación

FACUA considera insuficiente el paquete de medidas anunciado por Sánchez en gasolinas, luz y alquileres

El 77% de los sevillanos tiene dificultades para lograr que le atiendan en su centro de salud

José Luis Nueno, reelegido presidente de FACUA Catalunya

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