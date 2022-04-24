FACUA informa
Boletín semanal número 704
24/04/2022
Pagar por hacer cola: FACUA Sevilla critica el cobro de un extra al coger taxis en la parada de la Feria
FACUA Andalucía celebra en Sevilla su 31ª Asamblea General
Tras incumplir su contrato, Orange pretendía cobrar 1.100 euros de permanencia a un cliente
FACUA Cádiz pone en marcha dos talleres online para informar sobre cómo elegir la tarifa de la luz
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FACUA Cádiz se suma a la manifestación en defensa de la educación pública de este domingo 24 de abril
FACUA Madrid se reúne con IU Leganés para presentar sus propuestas en materia de consumo en el municipio
FACUA reclama que la telefonía móvil pase a formar parte del servicio universal de telecomunicaciones
FACUA Sevilla imparte talleres en dos centros educativos sobre cómo interponer reclamaciones
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La OSI alerta de una campaña de 'phishing' que suplanta a la DGT para instalar un 'malware'
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