FACUA informa
Boletín semanal número 705
01/05/2022
FACUA Sevilla da dos charlas en institutos para explicar a los estudiantes sus derechos como consumidores
Reivindicación de FACUA: La Diputación de Cádiz tomará medidas en defensa de los consumidores vulnerables
FACUA Málaga celebra su 39ª Asamblea General
Feria de Sevilla: los taxistas no podrán cobrar el recargo de 3,86 euros por hacer cola en las paradas
FACUA Madrid celebra su 15ª Asamblea General de Socios
Metro de Madrid: FACUA critica que Ayuso reduzca el transporte público potenciando así el privado
FACUA Cádiz critica que la Junta no sancione al Ayuntamiento de El Puerto por anunciar tarifas de Naturgy
Susana Gallego, reelegida presidenta de FACUA Euskadi
FACUA Sevilla celebra su 42ª Asamblea General
FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre economía doméstica y ahorro familiar
FACUA considera desproporcionado el tope al gas acordado con Bruselas: la factura seguirá infladísima
FACUA Sevilla pide a la Junta prohibir el recargo al coger taxis en la Feria aprobado por el Ayuntamiento
El Govern sancionará con 320.000 euros a una empresa por infracción grave de la Ley de Costas en Ibiza
SegurCaixa Adeslas cobró 550 euros a un enfermo de Alzheimer por un servicio que nunca contrató
FACUA Madrid celebra un encuentro formativo sobre la Ley General de Defensa de los Consumidores
Okdiario, multado tras la denuncia de FACUA por publicitar suscripciones con un precio inferior al real
FACUA Madrid solicita a la Consejería de Sanidad que impulse un plan de refuerzo en la Atención Primaria
Inda y Okdiario acatan la condena a publicar la rectificación de una noticia falsa sobre Rubén Sánchez
Decathlon alerta de la retirada de un asegurador de barranquismo por riesgo de ahogamiento
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