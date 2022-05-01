FACUA informa

Boletín semanal número 705
01/05/2022

FACUA Sevilla da dos charlas en institutos para explicar a los estudiantes sus derechos como consumidores

Reivindicación de FACUA: La Diputación de Cádiz tomará medidas en defensa de los consumidores vulnerables

FACUA Málaga celebra su 39ª Asamblea General

Feria de Sevilla: los taxistas no podrán cobrar el recargo de 3,86 euros por hacer cola en las paradas

FACUA Madrid celebra su 15ª Asamblea General de Socios

Metro de Madrid: FACUA critica que Ayuso reduzca el transporte público potenciando así el privado

FACUA Cádiz critica que la Junta no sancione al Ayuntamiento de El Puerto por anunciar tarifas de Naturgy

Susana Gallego, reelegida presidenta de FACUA Euskadi

FACUA Sevilla celebra su 42ª Asamblea General

FACUA Comunidad Valenciana imparte una charla sobre economía doméstica y ahorro familiar

FACUA considera desproporcionado el tope al gas acordado con Bruselas: la factura seguirá infladísima

FACUA Sevilla pide a la Junta prohibir el recargo al coger taxis en la Feria aprobado por el Ayuntamiento

El Govern sancionará con 320.000 euros a una empresa por infracción grave de la Ley de Costas en Ibiza

SegurCaixa Adeslas cobró 550 euros a un enfermo de Alzheimer por un servicio que nunca contrató

FACUA Madrid celebra un encuentro formativo sobre la Ley General de Defensa de los Consumidores

Okdiario, multado tras la denuncia de FACUA por publicitar suscripciones con un precio inferior al real

FACUA Madrid solicita a la Consejería de Sanidad que impulse un plan de refuerzo en la Atención Primaria

Inda y Okdiario acatan la condena a publicar la rectificación de una noticia falsa sobre Rubén Sánchez

Decathlon alerta de la retirada de un asegurador de barranquismo por riesgo de ahogamiento

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