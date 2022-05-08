FACUA informa
Boletín semanal número 706
08/05/2022
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FACUA Cádiz imparte dos talleres 'online' sobre los derechos de los usuarios en telecomunicaciones
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El recibo eléctrico del usuario medio en abril alcanzó los 125 euros, según el análisis de FACUA
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