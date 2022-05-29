FACUA informa
Boletín semanal número 709
29/05/2022
Pedro Muñoz, elegido nuevo presidente de FACUA Jaén
FACUA Euskadi se reúne con Kontsumobide para plantear vías de colaboración en defensa de los usuarios
El TJUE abre la puerta a volver a reclamar las cláusulas suelo si la devolución fue parcial
FACUA Madrid reclama al Consorcio de Transportes que solvente las deficiencias de las estaciones de Metro
La AEPD ve indicios racionales de infracción en la difusión del vídeo de las niñas violadas en Burjassot
Elecciones 19J: FACUA Andalucía presenta sus 30 propuestas en materia de protección de los consumidores
La presidenta y el vicepresidente de FACUA se reúnen con el ministro de Consumo
Aragón ordena el cese de la producción de Kor Kosmetik por falta de higiene y fallos administrativos
FACUA Córdoba aumenta de 17 a 35 los puntos de información al consumidor que gestiona en la provincia
Interestelar: FACUA Sevilla insta a los afectados por la plaga de insectos a reclamar a la promotora
El decreto de hojas de reclamaciones da un paso atrás en defensa de los usuarios, señala FACUA Andalucía
FACUA denuncia en la AEPD la difusión de un vídeo de las niñas violadas en Burjassot
FACUA Andalucía rechaza una apertura insostenible de los centros comerciales en diciembre de 2023
FACUA Almería celebra su 20ª Asamblea General de Socios
FACUA Madrid insta al Gobierno de Ayuso a que el parking del Hospital de Alcorcón sea público y gratuito
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