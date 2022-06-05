FACUA informa
Boletín semanal número 710
05/06/2022
Feria del Libro de Badajoz: FACUA critica que la Diputación niegue un año más el pago en efectivo
FACUA Cádiz organiza dos talleres 'online' sobre la nueva normativa de las hojas de reclamaciones
Le estafan 2.900 euros a través de 'smishing': FACUA interviene y hace que el BBVA le devuelva su dinero
Tras denunciar FACUA, Galicia expedienta a Banca March por su línea de atención al consumidor de pago
FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios
Inda y Okdiario acatan su segunda condena a rectificar falsedades sobre Rubén Sánchez y FACUA
FACUA Sevilla imparte un taller 'online' sobre los suministros básicos
FACUA Andalucía denuncia al Solazo Fest de Almería por quedarse con dinero de los asistentes
FACUA Córdoba celebra su Asamblea General de Socios
El 78,3% de los valencianos tiene dificultades para lograr que le atiendan en su centro de salud
FACUA Sevilla celebra una charla formativa sobre consumo responsable
FACUA Asturias se reúne con la alcaldesa de Sama de Langreo
Juan Carlos Sánchez, elegido presidente de FACUA Asturias
Elecciones 19J: FACUA Andalucía reclama aumentar la progresividad fiscal y la lucha contra el fraude
FACUA Comunidad Valenciana celebra unas jornadas sobre sanidad pública
La Audiencia Nacional procesa a Iberdrola por la paralización de centrales hidráulicas en 2013
FACUA Andalucía rechaza el Proyecto de Plan Estratégico de Servicios Sociales "por ser deficiente"
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