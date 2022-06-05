FACUA informa

Boletín semanal número 710
05/06/2022

Feria del Libro de Badajoz: FACUA critica que la Diputación niegue un año más el pago en efectivo

FACUA Cádiz organiza dos talleres 'online' sobre la nueva normativa de las hojas de reclamaciones

Le estafan 2.900 euros a través de 'smishing': FACUA interviene y hace que el BBVA le devuelva su dinero

Tras denunciar FACUA, Galicia expedienta a Banca March por su línea de atención al consumidor de pago

FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios

Inda y Okdiario acatan su segunda condena a rectificar falsedades sobre Rubén Sánchez y FACUA

FACUA Sevilla imparte un taller 'online' sobre los suministros básicos

FACUA Andalucía denuncia al Solazo Fest de Almería por quedarse con dinero de los asistentes

FACUA Córdoba celebra su Asamblea General de Socios

El 78,3% de los valencianos tiene dificultades para lograr que le atiendan en su centro de salud

FACUA Sevilla celebra una charla formativa sobre consumo responsable

FACUA Asturias se reúne con la alcaldesa de Sama de Langreo

Juan Carlos Sánchez, elegido presidente de FACUA Asturias

Elecciones 19J: FACUA Andalucía reclama aumentar la progresividad fiscal y la lucha contra el fraude

FACUA Comunidad Valenciana celebra unas jornadas sobre sanidad pública

La Audiencia Nacional procesa a Iberdrola por la paralización de centrales hidráulicas en 2013

FACUA Andalucía rechaza el Proyecto de Plan Estratégico de Servicios Sociales "por ser deficiente"

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