FACUA informa
Boletín semanal número 711
12/06/2022
Lufthansa cancela cientos de vuelos en julio: ¿a qué tienen derecho los pasajeros?
FACUA Catalunya celebra dos charlas informativas sobre los derechos de los consumidores
FACUA Cádiz celebra dos talleres 'online' sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo
FACUA Madrid critica que el Gobierno de Ayuso refuerce la educación privada en detrimento de la pública
FACUA Sevilla denuncia el cierre de la mayoría de centros de salud durante las tardes de verano
FACUA Málaga logra que la Junta informe del proceso de ubicación de la depuradora en la Vega de Mestanza
FACUA Córdoba denuncia que la Junta deja sin vigilancia la estación de autobuses de la capital
FACUA alerta del nuevo timo del Bizum inverso
FACUA publica su 'Memoria 2021' con el balance de actuaciones y sus cuentas anuales
FACUA Euskadi comparece ante el Parlamento Vasco para trasladar sus propuestas de consumo
Venca, multada tras la denuncia de FACUA por sus teléfonos de atención al consumidor de alto coste
FACUA Madrid denuncia que la Comunidad sigue sin eliminar el amianto de los centros educativos
FACUA denuncia a los cines ABC de Gandía por impedir entrar a sus salas con comida y bebida
La Junta acumula quejas de sevillanos contra eléctricas sin resolver desde 2017 por falta de personal
Liberty Seguros, obligada a abonar el IVA de una reparación doméstica tras la reclamación de FACUA CyL
La Mesa Social del Agua presenta 10 medidas para una transición hídrica justa en Andalucía
FACUA Galicia insta al Sergas a tomar medidas urgentes para solucionar el colapso sanitario
El SAS invita a beneficiarias de Muface a realizarse mamografías ocultando que les cobrará 83 euros
El recibo de la luz de mayo sufre una subida interanual del 47%: el usuario medio pagará 121 euros
FACUA Comunidad Valenciana denuncia al Low Festival por impedir entrar con comida y bebida
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio