FACUA informa
Boletín semanal número 712
19/06/2022
FACUA Sevilla imparte una acción formativa en Cruz Roja dirigida a personas mayores
FACUA Comunidad Valenciana denuncia al Spring Festival por no permitir el acceso con comida y bebida
FACUA participa en un encuentro del IDAE sobre mejorar la comunicación acerca de la transición energética
FACUA denuncia a una empresa por emitir certificados de eficiencia energética sin la visita de un técnico
FACUA Sevilla denuncia que pacientes oncológicas del Virgen del Rocío no disponen de aire acondicionado
Tres años de subidas sin avisar: Mapfre devuelve 2.000 euros a una pensionista tras la actuación de FACUA
FACUA Madrid critica que Almeida recorte dieciséis autobuses urbanos de la EMT
FACUA CV denuncia a los cines MN4 de Alfafar por impedir entrar a sus salas con comida y bebida
FACUA Andalucía denuncia a 6 empresas de movilidad urbana por no informar de las hojas de reclamaciones
FACUA Andalucía se reúne con Por Andalucía para trasladarle sus propuestas en materia de consumo
José Manuel Núñez, reelegido presidente de FACUA Extremadura
Baleares multa a Air Europa con 3.600 euros por no tener una línea gratuita de atención a consumidores
FACUA Euskadi insta a resolver las deficiencias del Cercanías que une Bilbao con Balmaseda y Karranza
FACUA Galicia pide rectificar al Ministerio de Transportes por su cambio del nuevo modelo concesional
Si te ves afectado por la huelga en Ryanair, tienes derecho a una compensación de al menos 250 euros
Vodafone le cobró facturas duplicadas durante años: FACUA interviene y hace que le devuelvan 2.180 euros
CHC Energía y Holaluz repiten como las eléctricas más caras en el último análisis de FACUA
FACUA pide más aparcamientos adaptados junto al Centro de Educación Especial La Luz de Badajoz
FACUA Andalucía denuncia a Veiasa por no permitir el pago en efectivo de la ITV en sus estaciones
FACUA señala que los usuarios pueden reclamar si han perdido vuelos por culpa de las colas en aeropuertos
FACUA insta a Renfe a que solvente las deficiencias de la red ferroviaria en Cantabria
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio