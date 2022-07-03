FACUA informa

Boletín semanal número 714
03/07/2022

FACUA denuncia al Reggaeton Beach Festival por impedir el acceso con comida y bebida del exterior

FACUA Sevilla informa de los derechos de los usuarios frente a las compañías de telecomunicaciones

FACUA Madrid pide al Ayuntamiento de Leganés que el Estadio Municipal de Butarque continúe de uso público

FACUA denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla no ha hecho nada para evitar otro 'caso Magrudis'

La luz vuelve a dispararse en junio: será la tercera factura más cara de la historia

FACUA Andalucía se adhiere al Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación 2022

FACUA pide que se elimine la discriminación de precios en las piscinas públicas de Valladolid y Palencia

FACUA Cádiz critica que la Junta siga privatizando la salud con el nuevo concierto del grupo Pascual

FACUA traslada a los grupos parlamentarios sus propuestas para la nueva ley de atención al cliente

FACUA Sevilla logra que Santander indemnice a un asegurado con 4.800 euros por un incendio en su vivienda

El Defensor pide a la Junta mayor diligencia para resolver las quejas de sevillanos contra las eléctricas

FACUA Madrid critica al Gobierno de Ayuso por su pasividad ante las continuas subidas del alquiler

FACUA Jaén se opone al proyecto de construcción de una macrogranja en Bailén

La factura del gas natural se encarece entre un 86 y un 163% para los usuarios sin la tarifa regulada

FACUA Madrid imparte un taller sobre los derechos de los consumidores y usuarios en materia bancaria

FACUA logra que revoquen una condena a una usuaria por suplantación de identidad para contratar Netflix

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