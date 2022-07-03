FACUA informa
Boletín semanal número 714
03/07/2022
FACUA denuncia al Reggaeton Beach Festival por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA Sevilla informa de los derechos de los usuarios frente a las compañías de telecomunicaciones
FACUA Madrid pide al Ayuntamiento de Leganés que el Estadio Municipal de Butarque continúe de uso público
FACUA denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla no ha hecho nada para evitar otro 'caso Magrudis'
La luz vuelve a dispararse en junio: será la tercera factura más cara de la historia
FACUA Andalucía se adhiere al Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación 2022
FACUA pide que se elimine la discriminación de precios en las piscinas públicas de Valladolid y Palencia
FACUA Cádiz critica que la Junta siga privatizando la salud con el nuevo concierto del grupo Pascual
FACUA traslada a los grupos parlamentarios sus propuestas para la nueva ley de atención al cliente
FACUA Sevilla logra que Santander indemnice a un asegurado con 4.800 euros por un incendio en su vivienda
El Defensor pide a la Junta mayor diligencia para resolver las quejas de sevillanos contra las eléctricas
FACUA Madrid critica al Gobierno de Ayuso por su pasividad ante las continuas subidas del alquiler
FACUA Jaén se opone al proyecto de construcción de una macrogranja en Bailén
La factura del gas natural se encarece entre un 86 y un 163% para los usuarios sin la tarifa regulada
FACUA Madrid imparte un taller sobre los derechos de los consumidores y usuarios en materia bancaria
FACUA logra que revoquen una condena a una usuaria por suplantación de identidad para contratar Netflix
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