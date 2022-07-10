FACUA informa

Boletín semanal número 715
10/07/2022

FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Los Santos de Maimona un abastecimiento adecuado de agua

Sin bono mensual de autobús en Cáceres: FACUA pide reembolsar a los afectados los billetes ordinarios

FACUA Málaga denuncia a tres festivales de la Costa del Sol por impedir entrar con comida y bebida

FACUA denuncia una web que simula ser oficial y cobra 15 euros por tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea

Colapso en la renovación del DNI: Más de un mes para una cita en la mayoría de las capitales españolas

La Aemps alerta de la retirada de cinco lotes de Alprazolam 1 mg de diversos fabricantes

Un concesionario es condenado a pagar 1.247 euros a una socia de FACUA por desentenderse de una avería

Iberdrola: FACUA pide 3 años de prisión para los implicados en la paralización de hidráulicas de 2013

FACUA Sevilla condena la desproporcionada actuación policial en la concentración contra los cortes de luz

Mascarillas Béjar: la firma a la que Sanidad requirió retirar sus productos se declara insolvente

FACUA denuncia al Quartz Fest de Tarazona por impedir entrar al recinto con comida y bebida del exterior

FACUA Madrid insta a Ayuso a dotar de medios a los programas de educación de necesidades especiales

FACUA Sevilla exige a la Consejería de Salud cursos de preparto en todos los centros y hospitales del SAS

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