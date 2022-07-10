FACUA informa
Boletín semanal número 715
10/07/2022
FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Los Santos de Maimona un abastecimiento adecuado de agua
Sin bono mensual de autobús en Cáceres: FACUA pide reembolsar a los afectados los billetes ordinarios
FACUA Málaga denuncia a tres festivales de la Costa del Sol por impedir entrar con comida y bebida
FACUA denuncia una web que simula ser oficial y cobra 15 euros por tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea
Colapso en la renovación del DNI: Más de un mes para una cita en la mayoría de las capitales españolas
La Aemps alerta de la retirada de cinco lotes de Alprazolam 1 mg de diversos fabricantes
Un concesionario es condenado a pagar 1.247 euros a una socia de FACUA por desentenderse de una avería
Iberdrola: FACUA pide 3 años de prisión para los implicados en la paralización de hidráulicas de 2013
FACUA Sevilla condena la desproporcionada actuación policial en la concentración contra los cortes de luz
Mascarillas Béjar: la firma a la que Sanidad requirió retirar sus productos se declara insolvente
FACUA denuncia al Quartz Fest de Tarazona por impedir entrar al recinto con comida y bebida del exterior
FACUA Madrid insta a Ayuso a dotar de medios a los programas de educación de necesidades especiales
FACUA Sevilla exige a la Consejería de Salud cursos de preparto en todos los centros y hospitales del SAS
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio