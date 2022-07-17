FACUA informa

Boletín semanal número 716
17/07/2022

Aplazamiento del concierto de Il Divo en Linares: los afectados tienen derecho al reembolso, avisa FACUA

La compra de vehículos, la energía y la banca, lo más denunciado en FACUA en el primer semestre de 2022

FACUA denuncia al Madrid Puro Reggaeton Festival por impedir el acceso con comida y bebida del exterior

FACUA y CCOO firman un convenio de colaboración en defensa de los consumidores y los trabajadores

El 63% de los usuarios creen necesario ampliar el carril bici de la ciudad de Valencia

El Ayuntamiento se compromete a crear una mesa sobre apagones propuesta por FACUA Sevilla

La Pasta del Mar de Pescanova no es pasta: FACUA pide al Ministerio de Consumo que actúe

La Aemps alerta de la retirada de un lote de Potasio B. Braun 0,04 mEq/ml por un orificio en la botella

Un juez reprocha a Hacienda de la Albaida la falta de diligencia para evitar un procedimiento judicial

Alertan de la retirada de un lote del suero fisiológico B. Braun 0,9% debido a un orificio en la botella

FACUA Córdoba denuncia que el centro deportivo Forus de la capital lleva 3 semanas sin aire acondicionado

El precio de unos tampones varía un 295% en función de la marca y la tienda, según un estudio de FACUA

FACUA Málaga logra que Santander devuelva a un socio 3.800 euros robados de su cuenta

La nueva ley audiovisual permite la publicidad de alcohol de más de 20º en TV, prohibida desde 1988

La Aemps alerta de la retirada de un lote de Hidroquinidina Serecor 300 mg

FACUA Cádiz muestra su preocupación por el cierre de camas en verano en el Hospital Puerta del Mar

Acquajet elimina su línea 902 de atención a los consumidores tras la reclamación de FACUA Sevilla

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