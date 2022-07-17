FACUA informa
Boletín semanal número 716
17/07/2022
Aplazamiento del concierto de Il Divo en Linares: los afectados tienen derecho al reembolso, avisa FACUA
La compra de vehículos, la energía y la banca, lo más denunciado en FACUA en el primer semestre de 2022
FACUA denuncia al Madrid Puro Reggaeton Festival por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA y CCOO firman un convenio de colaboración en defensa de los consumidores y los trabajadores
El 63% de los usuarios creen necesario ampliar el carril bici de la ciudad de Valencia
El Ayuntamiento se compromete a crear una mesa sobre apagones propuesta por FACUA Sevilla
La Pasta del Mar de Pescanova no es pasta: FACUA pide al Ministerio de Consumo que actúe
La Aemps alerta de la retirada de un lote de Potasio B. Braun 0,04 mEq/ml por un orificio en la botella
Un juez reprocha a Hacienda de la Albaida la falta de diligencia para evitar un procedimiento judicial
Alertan de la retirada de un lote del suero fisiológico B. Braun 0,9% debido a un orificio en la botella
FACUA Córdoba denuncia que el centro deportivo Forus de la capital lleva 3 semanas sin aire acondicionado
El precio de unos tampones varía un 295% en función de la marca y la tienda, según un estudio de FACUA
FACUA Málaga logra que Santander devuelva a un socio 3.800 euros robados de su cuenta
La nueva ley audiovisual permite la publicidad de alcohol de más de 20º en TV, prohibida desde 1988
La Aemps alerta de la retirada de un lote de Hidroquinidina Serecor 300 mg
FACUA Cádiz muestra su preocupación por el cierre de camas en verano en el Hospital Puerta del Mar
Acquajet elimina su línea 902 de atención a los consumidores tras la reclamación de FACUA Sevilla
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