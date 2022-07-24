FACUA informa
Boletín semanal número 717
24/07/2022
FACUA Madrid insta a Almeida a colocar más fuentes de agua pública que ayuden a combatir la ola de calor
FACUA Madrid insta al Gobierno de Almeida a dotar de medios a los Centros de Atención a la Infancia
FACUA denuncia al Mad Cool por cobrar la gestión de la devolución del dinero de las pulseras 'cashless'
FACUA Cádiz organiza un taller informativo sobre el sumininistro de agua en Jerez de la Frontera
FACUA Castilla y León insta a la Gerencia Regional de Salud a resolver las esperas en centros sanitarios
FACUA Extremadura logra más aparcamientos adaptados junto al centro Nuestra Señora de la Luz de Badajoz
FACUA Sevilla y Cruz Roja firman un acuerdo de colaboración para promover acciones de bienestar social
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