FACUA informa
Boletín semanal número 718
31/07/2022
FACUA Málaga denuncia a la feria de videojuegos Gamépolis por impedir el acceso con comida y bebida
FACUA Extremadura ve ridículo que Renfe cambie las llegadas como solución al retraso en la alta velocidad
FACUA Cádiz considera inaceptable el incumplimiento de los plazos de la ley de regulación de la eutanasia
FACUA lleva a tribunales a un mesón por cobrar pan sin incluirlo en carta y acaba devolviendo el dinero
FACUA Andalucía denuncia que la Consejería de Salud dejará de facilitar de forma gratuita las plantillas ortopédicas
ING, multada con 23.000 euros tras la denuncia de FACUA por ocultar su teléfono gratuito
16.000 euros: la Audiencia de Granada condena en costas a Spiriman tras su demanda contra Rubén Sánchez
FACUA Euskadi denuncia que Bilbao Kirolak dificulta el método de pago para el acceso a sus instalaciones
FACUA reclama a la Junta que identifique al estudio de tatuajes que originó un brote de viruela del mono
FACUA pide a Ribera una campaña para fomentar la bajada de la potencia en los contratos de electricidad
Tras la denuncia de FACUA Euskadi, Renfe se compromete a tomar medidas en la línea Bilbao-Santander
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio