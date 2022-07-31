FACUA informa

Boletín semanal número 718
31/07/2022

FACUA Málaga denuncia a la feria de videojuegos Gamépolis por impedir el acceso con comida y bebida

FACUA Extremadura ve ridículo que Renfe cambie las llegadas como solución al retraso en la alta velocidad

FACUA Cádiz considera inaceptable el incumplimiento de los plazos de la ley de regulación de la eutanasia

FACUA lleva a tribunales a un mesón por cobrar pan sin incluirlo en carta y acaba devolviendo el dinero

FACUA Andalucía denuncia que la Consejería de Salud dejará de facilitar de forma gratuita las plantillas ortopédicas

ING, multada con 23.000 euros tras la denuncia de FACUA por ocultar su teléfono gratuito

16.000 euros: la Audiencia de Granada condena en costas a Spiriman tras su demanda contra Rubén Sánchez

FACUA Euskadi denuncia que Bilbao Kirolak dificulta el método de pago para el acceso a sus instalaciones

FACUA reclama a la Junta que identifique al estudio de tatuajes que originó un brote de viruela del mono

FACUA pide a Ribera una campaña para fomentar la bajada de la potencia en los contratos de electricidad

Tras la denuncia de FACUA Euskadi, Renfe se compromete a tomar medidas en la línea Bilbao-Santander

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