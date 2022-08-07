FACUA informa
Boletín semanal número 719
07/08/2022
FACUA denuncia al Puro Latino Fest de El Puerto de Santa María por impedir entrar con comida y bebida
El diésel se sitúa en una media de 1,85 euros, un 46% más caro que hace un año
Expediente sancionador al Hospital Begoña de Gijón, denunciado por FACUA por no tener teléfono gratuito
FACUA CV denuncia a los cines Kinépolis Valencia por impedir entrar a sus salas con comida y bebida
FACUA Andalucía realiza alegaciones al proyecto de Orden para la prestación de asistencia sanitaria
FACUA denuncia al Madrid Puro Reggaeton Festival por limitar el plazo para la devolución de las entradas
FACUA Málaga denuncia al Weekend Beach por cobrar la devolución del dinero de las pulseras 'cashless'
FACUA Extremadura denuncia la falta de psiquiatras y el abandono del Centro Sociosanitario de Mérida
El Ayuntamiento de Sevilla multará a Festival Interestelar por impedir la entrada con comida y bebida
Expediente sancionador a DHL tras la denuncia de FACUA por no facilitar un teléfono gratuito
Cierre de ambulatorios en verano: FACUA Euskadi exige que se garantice la atención a los pacientes
Tras la actuación de FACUA, Europ Assistance devuelve 8.000 euros de un viaje anulado por un accidente
La factura eléctrica de julio, la segunda más cara de la historia, según el análisis de FACUA
Agenagua, demandada en tribunales por no devolver los cobros no autorizados en sus facturas
FACUA Asturias se reúne con Podemos-Equo en Gijón para presentarle sus propuestas en materia de consumo
FACUA Madrid critica que el Gobierno de Almeida ceda suelo público a la Iglesia sin motivo
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