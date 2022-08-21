FACUA informa
Boletín semanal número 721
21/08/2022
FACUA Sevilla critica la falta de mantenimiento del ficus de San Jacinto por parte de la Iglesia
FACUA denuncia al Puro Latino Fest de Sevilla y Torremolinos por impedir el acceso con comida y bebida
FACUA alerta de las 10 irregularidades que se están cometiendo en conciertos y festivales este verano
FACUA Sevilla se suma a las movilizaciones vecinales para reclamar soluciones ante los continuos apagones
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