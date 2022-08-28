FACUA informa
Boletín semanal número 722
28/08/2022
FACUA Andalucía imparte una ponencia sobre los efectos de la inestabilidad del mercado eléctrico
Cryo Shape: FACUA denuncia a Decathlon por atribuir propiedades adelgazantes a una de sus líneas de ropa
FACUA denuncia a Mundocrypto por quedarse con el dinero de las reservas de quienes no asistan a su feria
FACUA Sevilla rechaza la subida del 6,15% en las tarifas del taxi para 2023
FACUA valora positivamente la aprobación del Real Decreto que obligará a implantar cámaras en mataderos
Transparencia obliga a Consumo a entregar los convenios por los que OCU recibe pagos de empresas
FACUA critica que el Gobierno continúe con su plan de implantar peajes en autovías
Andalucía Big Festival debe devolver ya el dinero a quien reclame tras cancelar Rage Against The Machine
Aldi retira la lámpara 6000 Lumen por no cumplir los "estándares de calidad" pero no aclara el problema
FACUA Málaga pone en marcha un ciclo formativo 'online' sobre consumo
FACUA denuncia al Iboga Summer Festival de Valencia por sus deficiencias de saneamiento y organización
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