FACUA informa
Boletín semanal número 723
04/09/2022
FACUA Extremadura pide comparecer en el pleno de Talavera la Real por lo ocurrido en el Dream Summer Fest
FACUA insta al Gobierno a consolidar la bajada del IVA en luz y gas subiendo impuestos a grandes empresas
FACUA Córdoba advierte de que la ordenanza del taxi lleva 9 meses de retraso en su adaptación a la ley
FACUA pide a la CNMV que prohíba el patrocinio de criptomonedas en eventos deportivos
158 euros: la factura eléctrica del usuario medio sube un 70% en el agosto más caro de la historia
FACUA denuncia al Mad Cool Sunset por quedarse con "gastos de gestión" tras cancelar el festival
Tras la denuncia de FACUA, Mundo Crypto devolverá el 100% de la reserva a todos los inscritos en su feria
FACUA denuncia al Andalucía Big Festival por retrasar y limitar el plazo para devolver las entradas
Los afectados por el incendio del tren Expreso de la Robla pueden reclamar indemnizaciones, señala FACUA
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