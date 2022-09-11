FACUA informa

Boletín semanal número 724
11/09/2022

FACUA pide al Gobierno controlar precios de productos para evitar trampas en las futuras cestas básicas

Expediente sancionador a Clínica Rusadir de Melilla tras denunciar FACUA por no tener teléfono gratuito

FACUA Catalunya imparte una charla sobre compra 'online' a usuarios de El Prat de Llobregat

Un acuerdo que la OCU califica de "confidencial" revela que MásMóvil financia su comparador de tarifas

FACUA Cádiz apoya la implantación de una tasa turística en la ciudad

FACUA pide al Gobierno un mayor compromiso para frenar la constante subida de la electricidad

Un hospital público de Madrid niega a una mujer de 30 años una ligadura de trompas por ser joven

FACUA Extremadura llama a la participación en la concentración por un tren digno frente al Congreso

BBVA devuelve casi 29.000 euros a una víctima de 'smishing' tras la reclamación de FACUA

Ni es pasta ni aclara qué pescado usa: expediente sancionador a Pescanova por La Pasta del Mar

La oferta de gas natural de Iberdrola es cuatro veces más cara que la tarifa regulada TUR

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