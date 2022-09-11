FACUA informa
Boletín semanal número 724
11/09/2022
FACUA pide al Gobierno controlar precios de productos para evitar trampas en las futuras cestas básicas
Expediente sancionador a Clínica Rusadir de Melilla tras denunciar FACUA por no tener teléfono gratuito
FACUA Catalunya imparte una charla sobre compra 'online' a usuarios de El Prat de Llobregat
Un acuerdo que la OCU califica de "confidencial" revela que MásMóvil financia su comparador de tarifas
FACUA Cádiz apoya la implantación de una tasa turística en la ciudad
FACUA pide al Gobierno un mayor compromiso para frenar la constante subida de la electricidad
Un hospital público de Madrid niega a una mujer de 30 años una ligadura de trompas por ser joven
FACUA Extremadura llama a la participación en la concentración por un tren digno frente al Congreso
BBVA devuelve casi 29.000 euros a una víctima de 'smishing' tras la reclamación de FACUA
Ni es pasta ni aclara qué pescado usa: expediente sancionador a Pescanova por La Pasta del Mar
La oferta de gas natural de Iberdrola es cuatro veces más cara que la tarifa regulada TUR
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