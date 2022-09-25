FACUA informa

Boletín semanal número 726
25/09/2022

FACUA critica que el nuevo modelo de transporte público del Gobierno elimine 151 paradas de bus en Aragón

FACUA Andalucía advierte de que el cheque escolar de la Junta no resuelve la falta de inversión social

Las prórrogas a la ITV por el estado de alarma contarán para fijar su nuevo plazo de validez

Autobuses comarcales de Pamplona: FACUA pide a la Mancomunidad que se cumplan los horarios y recorridos

FACUA Madrid imparte un taller sobre el funcionamiento de su Departamento de Reclamaciones

FACUA se suma a una campaña que pide la reducción drástica de estancos y máquinas de tabaco en España

FACUA critica la imposición de un pago mínimo de 50 euros para usar el Bono Sevilla en pequeños comercios

FACUA Asturias insta al Principado a solventar las deficiencias de la carretera AS-29

FACUA pide a Ribera y Garzón más transparencia en las facturas de la luz sobre el tope al gas

FACUA Andalucía rechaza la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio aprobada por la Junta

FACUA CV advierte que la activación de las Unidades de Control de Demora no reducirá las listas de espera

FACUA Asturias denuncia al festival Boombastic por el mal funcionamiento de la lanzadera de autobús

FACUA Andalucía reclama a la Junta medidas específicas de protección al consumidor para las VTC

Tras la denuncia de FACUA, Baleares expedienta al Reggaeton Beach Festival por impedir acceder con comida

FACUA Andalucía exige a la Junta que amplíe el Bono Social Térmico dada la grave situación actual

FACUA Asturias denuncia los graves retrasos en la ampliación del IES La Corredoría en Oviedo

FACUA denuncia a la energética Total Energies por publicitar sus tarifas de gas sin incluir impuestos

FACUA pide expulsar al Ayuntamiento de Sevilla como acusación particular en el caso Magrudis

La Casa del Agua: FACUA Córdoba advierte de que vende entradas para una fiesta de fin de año sin licencia

FACUA Asturias pide al Gobierno dotar a Loroñe de un acceso peatonal desde la carretera AS-260

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