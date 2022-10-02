FACUA informa
Boletín semanal número 727
02/10/2022
FACUA Madrid participa en una campaña de recogida de firmas para impulsar una Ley de Mínimo Vital de Agua
La Mesa Social del Agua remite un escrito a la Junta ante la crítica situación del agua en Andalucía
FACUA Sevilla imparte una charla en Fuentes de Andalucía sobre consumo sostenible
FACUA Madrid reclama al Defensor del Pueblo que investigue el descontrol de las terrazas de hostelería
FACUA mantiene una reunión con la asociación de consumidores griega EEKE
FACUA Andalucía critica la reducción progresiva de inspecciones en comercios a pesar de no haber mejoría
Economía dice que incluyó por error la tasa de 250 euros a usuarios por reclamar abusos de la banca
La Junta diluye las promesas de protección al consumidor asumidas con FACUA en la ley que regula las VTC
Javier Negre, condenado a rectificar el bulo de que Rubén Sánchez se dedica a cerrar cuentas de Twitter
Calviño pretende que los usuarios deban pagar 250 euros cuando reclamen irregularidades de la banca
FACUA Catalunya apoya la decisión del Govern de prohibir el tabaco en terrazas de bares
Abren expediente sancionador a la promotora del Dream Summer Fest tras la denuncia de FACUA Extremadura
FACUA Asturias exige al Principado que aumente el transporte escolar destinado a las zonas rurales
FACUA Andalucía lamenta la improvisación de la Junta con la nueva normativa de regulación de las VTC
FACUA Cádiz apoya la campaña de Aguas de Cádiz que promueve el consumo de agua del grifo en la hostelería
FACUA Sevilla por fin tendrá voz y voto en el Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento hispalense
El Servicio Gallego de Salud habilita un teléfono de prefijo geográfico tras la reclamación de FACUA
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