FACUA informa

Boletín semanal número 727
02/10/2022

FACUA Madrid participa en una campaña de recogida de firmas para impulsar una Ley de Mínimo Vital de Agua

La Mesa Social del Agua remite un escrito a la Junta ante la crítica situación del agua en Andalucía

FACUA Sevilla imparte una charla en Fuentes de Andalucía sobre consumo sostenible

FACUA Madrid reclama al Defensor del Pueblo que investigue el descontrol de las terrazas de hostelería

FACUA mantiene una reunión con la asociación de consumidores griega EEKE

FACUA Andalucía critica la reducción progresiva de inspecciones en comercios a pesar de no haber mejoría

Economía dice que incluyó por error la tasa de 250 euros a usuarios por reclamar abusos de la banca

La Junta diluye las promesas de protección al consumidor asumidas con FACUA en la ley que regula las VTC

Javier Negre, condenado a rectificar el bulo de que Rubén Sánchez se dedica a cerrar cuentas de Twitter

Calviño pretende que los usuarios deban pagar 250 euros cuando reclamen irregularidades de la banca

FACUA Catalunya apoya la decisión del Govern de prohibir el tabaco en terrazas de bares

Abren expediente sancionador a la promotora del Dream Summer Fest tras la denuncia de FACUA Extremadura

FACUA Asturias exige al Principado que aumente el transporte escolar destinado a las zonas rurales

FACUA Andalucía lamenta la improvisación de la Junta con la nueva normativa de regulación de las VTC

FACUA Cádiz apoya la campaña de Aguas de Cádiz que promueve el consumo de agua del grifo en la hostelería

FACUA Sevilla por fin tendrá voz y voto en el Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento hispalense

El Servicio Gallego de Salud habilita un teléfono de prefijo geográfico tras la reclamación de FACUA

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