FACUA informa

Boletín semanal número 729
16/10/2022

FACUA Sevilla imparte una acción formativa en Cruz Roja sobre el suministro eléctrico

Los afectados por la cancelación del Zahara Indie pueden reclamar daños y perjuicios

FACUA Cádiz exige el mantenimiento del sistema sanitario público frente a las deficiencias del privado

FACUA valora los cambios al bono social pero pide agilizar protocolos para que beneficie a más usuarios

FACUA Madrid insta a la Consejería de Sanidad que refuerce de manera urgente los centros de salud

FACUA Asturias denuncia a Volotea por cancelar vuelos de manera reiterada con los billetes ya vendidos

FACUA Sevilla imparte un taller en el centro de adultos Valdés Leal sobre el sistema arbitral de consumo

FACUA distribuye un millón de folletos informativos sobre los fraudes de las compañías energéticas

FACUA pide reforzar la frecuencia de paso en los autobuses cántabros que unen Castro Urdiales con Bilbao

FACUA Extremadura denuncia al festival Extremúsika por impedir el acceso con comida y bebida del exterior

Embargan a Cetelem una cuenta con más de 4.000 millones por no devolver 1.000 euros a un socio de FACUA

FACUA insta a 7 ayuntamientos cántabros a unificar tasas para evitar discriminar a los no empadronados

Nuevo expediente sancionador a Air Europa: sigue sin habilitar un teléfono de atención gratuito

Acuerdo "confidencial": la OCU recibe comisiones de un intermediario financiero por captarle clientes

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