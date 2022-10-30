FACUA informa
Boletín semanal número 731
30/10/2022
FACUA Madrid celebra dos talleres formativos en sus delegaciones de Leganés y Alcorcón
FACUA alerta de la orden de retirada de 48 productos relacionados con las fiestas de Halloween
FACUA Sevilla imparte una charla en Cantillana sobre consumo sostenible
FACUA Madrid insta de nuevo al Gobierno de la Comunidad a la creación de una red de residencias públicas
La AEPD sanciona a la Comunidad de Madrid por el fallo en la web de autocita Covid denunciado por FACUA
FACUA Madrid participa en una jornada sobre transición ecológica organizada por el Ateneo de la ciudad
FACUA detecta diferencias de hasta un 185% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma
FACUA Sevilla se suma a la campaña Objetivo 90 de Emasesa para la reducción del consumo de agua
FACUA Sevilla imparte un taller a vecinos del municipio de Herrera sobre transporte y ocio 'online'
Si te ves afectado por las huelgas de Vueling y Ryanair de los próximos meses, estos son tus derechos
El recibo del gas natural es hasta tres veces más caro en el mercado libre que con la tarifa regulada TUR
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