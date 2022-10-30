FACUA informa

Boletín semanal número 731
30/10/2022

FACUA Madrid celebra dos talleres formativos en sus delegaciones de Leganés y Alcorcón

FACUA alerta de la orden de retirada de 48 productos relacionados con las fiestas de Halloween

FACUA Sevilla imparte una charla en Cantillana sobre consumo sostenible

FACUA Madrid insta de nuevo al Gobierno de la Comunidad a la creación de una red de residencias públicas

La AEPD sanciona a la Comunidad de Madrid por el fallo en la web de autocita Covid denunciado por FACUA

FACUA Madrid participa en una jornada sobre transición ecológica organizada por el Ateneo de la ciudad

FACUA detecta diferencias de hasta un 185% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma

FACUA Sevilla se suma a la campaña Objetivo 90 de Emasesa para la reducción del consumo de agua

FACUA Sevilla imparte un taller a vecinos del municipio de Herrera sobre transporte y ocio 'online'

Si te ves afectado por las huelgas de Vueling y Ryanair de los próximos meses, estos son tus derechos

El recibo del gas natural es hasta tres veces más caro en el mercado libre que con la tarifa regulada TUR

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