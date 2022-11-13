FACUA informa
Boletín semanal número 733
13/11/2022
FACUA Cádiz critica la decisión de la Junta de declarar a Jerez como Zona de Gran Afluencia Turística
FACUA reclama a Consumo que cumpla con su compromiso de publicar las sanciones a empresas de juego
FACUA Madrid se suma a la manifestación por la sanidad pública del próximo 13 de noviembre
Escuela Infantil de Talavera la Real: FACUA Extremadura exige una mayor dotación de material y mobiliario
Usó el coche una hora y le cobraron 24: FACUA logra recuperar el dinero porque Avis no le dio el contrato
FACUA detecta diferencias de hasta un 289% en el viaje con bonobús en autobús urbano
FACUA Sevilla realiza dos charlas sobre el bono social y las comisiones bancarias
La Junta de Extremadura distribuye subvenciones a 4 asociaciones de consumidores a dedo y de forma opaca
FACUA denuncia al Festival Internacional de Benicàssim por incurrir en un cúmulo de cláusulas abusivas
FACUA denuncia a la empresa de cruceros Baleària por no facilitar hojas de reclamaciones a los pasajeros
FACUA Granada imparte un taller sobre la luz a los Alumnos Mayores de la Universidad de Granada
FACUA Asturias exige un refuerzo del personal sanitario en los centros de salud de municipios pequeños
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