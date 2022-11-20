FACUA informa
Boletín semanal número 734
20/11/2022
FACUA Madrid critica la falta de una hoja de ruta de la Comunidad en políticas de consumo
FACUA Catalunya imparte una charla sobre derechos de los usuarios a la Fundación Prevent
FACUA Cádiz pone en marcha una campaña informativa sobre las cuentas bancarias básicas de pago
FACUA Andalucía pide explicaciones a Salud por los retrasos en las respuestas a las reclamaciones al SAS
Desprendimiento en Udrión: FACUA Asturias se reúne con vecinos que denuncian el abandono de la zona
FACUA Cádiz informa de sus derechos a los afectados por el cierre del centro estético La Divina
Naturhouse intenta impedir en los tribunales que FACUA haga pública una multa por publicidad engañosa
Tras las denuncias de FACUA, 38 energéticas asumen la obligación de facilitar teléfonos gratuitos
FACUA Madrid pide al Ayuntamiento de Getafe que el Coliseum Alfonso Pérez continúe siendo de uso público
La bombona de butano baja su precio por primera vez en ocho meses: ahora cuesta 18,59 euros
Cártel de carreteras: La Audiencia Nacional suspende las multas de 61 millones impuestas a 12 empresas
FACUA Andalucía critica que la Junta no mantenga actualizada la información de su Portal de Precios
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