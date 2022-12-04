FACUA informa
Boletín semanal número 736
04/12/2022
FACUA, CCOO y UGT, unidos contra la aprobación de nuevas zonas de gran afluencia turística en Andalucía
FACUA Cádiz denuncia que el cierre de los juzgados de San José perjudicará gravemente a los usuarios
FACUA Comunidad Valenciana participa en la II Feria de Consumo Responsable
Semana Santa 2023: FACUA Sevilla critica el procedimiento para eliminar sillas de la Carrera Oficial
Transparencia obliga al Ayuntamiento de Madrid a informar a FACUA sobre una sanción al Festival Río Babel
La factura de la luz experimenta una bajada interanual del 25% en noviembre, según el análisis de FACUA
FACUA Sevilla imparte tres charlas sobre servicios básicos en centros de atención a refugiados
Vodafone le cobró durante dos años por líneas que no contrató: FACUA logra que le devuelvan 1.566 euros
FACUA se suma a una campaña para exigir al Gobierno medidas para avanzar hacia el fin del tabaquismo
FACUA lanza bonosocial.org, una calculadora para averiguar si puedes pedir los descuentos en luz y gas
BBVA devuelve a un socio de FACUA Cádiz 2.000 euros que le sustrajeron fraudulentamente
Un hombre fallece tras no ser atendido por falta de médicos: FACUA Madrid pide una investigación a la CAM
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