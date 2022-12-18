FACUA informa
Boletín semanal número 738
18/12/2022
FACUA Asturias distribuye 100.000 folletos informativos sobre los fraudes de las compañías eléctricas
FACUA Sevilla imparte una charla en Bollullos de la Mitación sobre consumo responsable y consumerismo
FACUA pide a la Junta mayor control para garantizar la calidad de los servicios turísticos en Andalucía
El juzgado inadmite el recurso de Negre contra su última condena por presentarlo con 16 días de retraso
FACUA Málaga se suma a la movilización del 17 de diciembre en defensa de la sanidad pública andaluza
Tarragona, San Sebastián y Madrid, las ciudades con las tarifas de taxi más caras en 2022
La Unión Europea pide ampliar penas e incluir nuevos delitos medioambientales como el tráfico de madera
FACUA Cádiz pone en marcha una campaña para promover el consumo de agua del grifo en la hostelería
Tras las denuncias de FACUA, 28 clínicas privadas asumen la obligación de facilitar teléfonos gratuitos
Los afectados por el cierre de una Zambomba en Jerez tienen derecho a reembolso e indemnizaciones
Si te has visto afectado por la huelga de tripulantes de cabina de Vueling, estos son tus derechos
FACUA lanza una serie de vídeos para ayudar a reducir las facturas energéticas y enfrentarse a los abusos
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