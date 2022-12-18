FACUA informa

Boletín semanal número 738
18/12/2022

FACUA Asturias distribuye 100.000 folletos informativos sobre los fraudes de las compañías eléctricas

FACUA Sevilla imparte una charla en Bollullos de la Mitación sobre consumo responsable y consumerismo

FACUA pide a la Junta mayor control para garantizar la calidad de los servicios turísticos en Andalucía

El juzgado inadmite el recurso de Negre contra su última condena por presentarlo con 16 días de retraso

FACUA Málaga se suma a la movilización del 17 de diciembre en defensa de la sanidad pública andaluza

Tarragona, San Sebastián y Madrid, las ciudades con las tarifas de taxi más caras en 2022

La Unión Europea pide ampliar penas e incluir nuevos delitos medioambientales como el tráfico de madera

FACUA Cádiz pone en marcha una campaña para promover el consumo de agua del grifo en la hostelería

Tras las denuncias de FACUA, 28 clínicas privadas asumen la obligación de facilitar teléfonos gratuitos

Los afectados por el cierre de una Zambomba en Jerez tienen derecho a reembolso e indemnizaciones

Si te has visto afectado por la huelga de tripulantes de cabina de Vueling, estos son tus derechos

FACUA lanza una serie de vídeos para ayudar a reducir las facturas energéticas y enfrentarse a los abusos

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