FACUA informa
Boletín semanal número 741
08/01/2023
"N.": La argucia de Mercadona para que creamos que su roscón de Reyes está relleno de nata
FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de Leganés a dotar de recursos y medios necesarios a su biblioteca
FACUA denuncia a 7 grandes cadenas por no repercutir la rebaja del IVA a todos los alimentos afectados
Tras las denuncias de FACUA, multan a Lidl, Aldi, Dia y Aserceli por sus roscones de Reyes con falsa nata
FACUA Madrid exige de nuevo a la Comunidad que frene la ampliación del vertedero de Pinto
Los alimentos afectados por la bajada del IVA no pueden subir precios en al menos 4 meses, advierte FACUA
FACUA Madrid imparte un taller sobre la historia de la organización dentro del movimiento consumerista
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