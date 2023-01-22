FACUA informa

Boletín semanal número 743
22/01/2023

Repsol pagó a la OCU una comisión de 18 euros por cada cliente de luz o gas que le consiguió en 2022

FACUA Euskadi denuncia las largas esperas y la falta de personal sanitario en el hospital de Basurto

Las familias pagan a las eléctricas casi 1.000 millones al año por contratar más potencia de la necesaria

Multan con más de 11.000 euros al Ayuntamiento de Aldeamayor (Valladolid) por verter residuos a un arroyo

FACUA Euskadi exige medidas concretas para reducir las listas de espera en el Servicio Vasco de Salud

FACUA Madrid critica que el Gobierno de Ayuso refuerce la educación privada en detrimento de la pública

La factura del suministro de agua varía hasta un 435% según un estudio de FACUA en 57 ciudades

El Ayuntamiento de Córdoba discrimina a los usuarios del taxi de Alcolea, Villarubia y El Higuerón

FACUA Sevilla lamenta que el Ayuntamiento siga sin contar con la asociación en la campaña Bono Sevilla

La bombona de butano vuelve a bajar y se pone en 17,67 euros

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