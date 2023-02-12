FACUA informa

Boletín semanal número 746
12/02/2023

Obesidad infantil: FACUA pide a Planas que no frene la regulación publicitaria plegándose a la industria

FACUA Madrid se reúne con Podemos Getafe para presentar sus propuestas en materia de consumo

FACUA Madrid apoya la manifestación por la sanidad pública del próximo 12 de febrero

FACUA Comunidad Valenciana se reúne con el vicepresidente segundo de la Generalitat

Casi 1 de cada 5 alimentos afectados por la rebaja del IVA han subido su precio en febrero

Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2022

Doce productos donde FACUA ha detectado reduflación: reducen la cantidad además de subir el precio

FACUA Córdoba insta a la Delegación de Movilidad a ajustar a la normativa la nueva ordenanza del taxi

Los papeles de la OCU: siete energéticas han pagado comisiones a cambio de que les captase clientes

FACUA Madrid se reúne con Unión por Leganés para presentar sus propuestas en materia de consumo

En Ocasiones Veo Fraudes: el pódcast de FACUA con Rubén Sánchez

FACUA insta a Renfe a agilizar la devolución de las fianzas de los abonos gratuitos

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