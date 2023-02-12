FACUA informa
Boletín semanal número 746
12/02/2023
Obesidad infantil: FACUA pide a Planas que no frene la regulación publicitaria plegándose a la industria
FACUA Madrid se reúne con Podemos Getafe para presentar sus propuestas en materia de consumo
FACUA Madrid apoya la manifestación por la sanidad pública del próximo 12 de febrero
FACUA Comunidad Valenciana se reúne con el vicepresidente segundo de la Generalitat
Casi 1 de cada 5 alimentos afectados por la rebaja del IVA han subido su precio en febrero
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2022
Doce productos donde FACUA ha detectado reduflación: reducen la cantidad además de subir el precio
FACUA Córdoba insta a la Delegación de Movilidad a ajustar a la normativa la nueva ordenanza del taxi
Los papeles de la OCU: siete energéticas han pagado comisiones a cambio de que les captase clientes
FACUA Madrid se reúne con Unión por Leganés para presentar sus propuestas en materia de consumo
En Ocasiones Veo Fraudes: el pódcast de FACUA con Rubén Sánchez
FACUA insta a Renfe a agilizar la devolución de las fianzas de los abonos gratuitos
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