FACUA informa

Boletín semanal número 747
19/02/2023

FACUA Asturias exige recuperar el servicio de transporte adaptado de los centros de mayores

FACUA Madrid denuncia a un aparcamiento próximo al hospital La Princesa por su falta de accesibilidad

FACUA denuncia al restaurante Casa Mamá Gata de Gran Canaria por no incluir en sus precios el IGIC

FACUA Madrid solicita mayor número de fuentes de agua potable para la zona de Getafe Norte

La Fundación FACUA recibe la visita de la organización de consumidores Fundecom de República Dominicana

FACUA participa en un acto donde se presentará una propuesta de tarifa eléctrica por tramos de consumo

FACUA Andalucía pide a la Junta un cambio de ley que evite las promociones engañosas con las rebajas

FACUA Extremadura exige medidas para solucionar los problemas de abastecimiento de agua en Badajoz

FACUA Andalucía considera muy grave que la Junta permita a empresas sanitarias usar espacios públicos

La TUR sigue siendo la mejor tarifa de gas natural: en el mercado libre el kWh es hasta un 139% más caro

Denuncian a las cadenas Lidl y Dia por supuestamente vender patatas francesas como españolas

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