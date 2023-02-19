FACUA informa
Boletín semanal número 747
19/02/2023
FACUA Asturias exige recuperar el servicio de transporte adaptado de los centros de mayores
FACUA Madrid denuncia a un aparcamiento próximo al hospital La Princesa por su falta de accesibilidad
FACUA denuncia al restaurante Casa Mamá Gata de Gran Canaria por no incluir en sus precios el IGIC
FACUA Madrid solicita mayor número de fuentes de agua potable para la zona de Getafe Norte
La Fundación FACUA recibe la visita de la organización de consumidores Fundecom de República Dominicana
FACUA participa en un acto donde se presentará una propuesta de tarifa eléctrica por tramos de consumo
FACUA Andalucía pide a la Junta un cambio de ley que evite las promociones engañosas con las rebajas
FACUA Extremadura exige medidas para solucionar los problemas de abastecimiento de agua en Badajoz
FACUA Andalucía considera muy grave que la Junta permita a empresas sanitarias usar espacios públicos
La TUR sigue siendo la mejor tarifa de gas natural: en el mercado libre el kWh es hasta un 139% más caro
Denuncian a las cadenas Lidl y Dia por supuestamente vender patatas francesas como españolas
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