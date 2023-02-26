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Boletín semanal número 748
26/02/2023

¿Vas a comprar por internet? FACUA Sevilla te explica cómo hacerlo de forma segura

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Consumo multa con solo 300 euros a la empresa de autobuses de Salamanca por no tener teléfono gratuito

Un juez impone una multa mensual a Luis Pineda hasta que tuitee su condena por difamar a Rubén Sánchez

¿Problemas para reclamar a las aerolíneas? FACUA Sevilla te da todas las claves

FACUA lamenta que Planas se alinee con los especuladores y rechace actuar ante las subidas de precios

FACUA Sevilla pide a la Junta la construcción de un paso ciclo-peatonal entre Torreblanca y El Palmetillo

FACUA Sevilla informa a los usuarios sobre la normativa vigente y el etiquetado de la comida preparada

FACUA reclama al Ministerio del Interior que solvente el colapso en la expedición del DNI y pasaporte

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