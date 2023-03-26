FACUA informa
Boletín semanal número 752
26/03/2023
FACUA celebra su 16ª Asamblea General de Socios
FACUA Cádiz imparte dos talleres sobre cómo presentar y tramitar hojas de reclamaciones
Javier Negre pierde su cuarta causa judicial contra Rubén Sánchez
FACUA Sevilla pide a Metro de Sevilla que respete los servicios mínimos durante la huelga de trabajadores
Ya son 13 las marcas involucradas en el fraude del aceite adulterado retirado en Andalucía y Extremadura
FACUA Madrid exige a la Comunidad mayor inversión en sanidad pública para ofrecer un servicio de calidad
FACUA Catalunya participa en una charla en Mataró sobre consumo
Salmonela: FACUA Sevilla exige al ayuntamiento que aclare su última inspección al restaurante Seis Tapas
FACUA Andalucía llama a la movilización este 25 de marzo en las ocho provincias por la Sanidad Pública
La Mesa Social del Agua de Andalucía propone desde Bruselas un reparto social del agua
FACUA Euskadi exige la creación del servicio de inspección del Observatorio de la Cadena Alimentaria
FACUA Córdoba denuncia que la grúa municipal reitera los incumplimientos de las normas de tráfico
FACUA Madrid llama a movilizarse el próximo 26 de marzo en defensa de una sanidad pública de calidad
Una treintena de personas intoxicadas por salmonela tras cenar en un restaurante de Sevilla
Mercadona pagó 20.000 euros a la OCU mediante un acuerdo que se comprometieron a no hacer público
FACUA Sevilla imparte una charla telemática sobre fraudes relacionados con la banca
La Fundación FACUA y la UPO imparten una conferencia sobre el consumidor vulnerable
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