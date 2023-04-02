FACUA informa
Boletín semanal número 753
02/04/2023
FACUA Asturias pide reintegrar los billetes del tren tras la avería del 27 de marzo en la línea de Avilés
FACUA Comunidad Valenciana y CCOO PV renuevan su convenio de colaboración
FACUA Cádiz lleva a la Fiscalía el cierre del centro de estética La Divina del Centro Comercial Bahía Sur
Los afectados por el cierre de SmyDent pueden paralizar el pago de los tratamientos financiados
CaixaBank, elegida La Peor Empresa del Año 2022 por los consumidores
FACUA Comunidad Valenciana celebra su 14ª Asamblea General de Socios
FACUA Catalunya celebra su 14ª Asamblea General de socios
FACUA Madrid se reúne con Reyes Maroto para presentarle una batería de propuestas en materia de consumo
Éste es El Peor (y más machista) Anuncio del Año
FACUA exige a Transportes nuevos trenes y garantizar un servicio regular de FEVE en Asturias y Cantabria
FACUA Sevilla denuncia la discriminación a personas con movilidad reducida en el Icónica Sevilla Fest
FACUA Sevilla imparte una acción formativa en Cruz Roja sobre consumo responsable
Cajamar asegura a FACUA que bonificará a sus clientes por la caída de sus sistemas pero no aclara cómo
FACUA Castilla y León reclama la reapertura los sábados de las oficinas de Correos cerradas desde 2020
Avast, multada con 13,7 millones de euros por la venta ilegal de datos de navegación denunciada por FACUA
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