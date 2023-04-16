FACUA informa

Boletín semanal número 755
16/04/2023

FACUA Andalucía celebra su Asamblea General en el marco de la conmemoración de su 40 aniversario

La Aemps retira varios lotes del medicamento Solsint por resultados fuera de especificaciones

4 de cada 10 alimentos afectados por la rebaja del IVA son más caros que cuando entró en vigor la medida

FACUA Sevilla apoya a la Marea Verde en la manifestación de este 15 de abril por la Educación Pública

FACUA Madrid traslada sus medidas de Consumo a la candidatura de Más Madrid al Ayuntamiento

FACUA Sevilla se reúne con la confluencia para las Municipales encabezada por dirigentes de Podemos e IU

Amplían la orden de retirada de caramelos de goma Chupa Chups por gluten no declarado en la etiqueta

FACUA denuncia a Mad Cool por un fallo en su web que permitía descargar las entradas de otros asistentes

FACUA Andalucía critica el cese del director general de Consumo, el cuarto en cuatro años

FACUA Córdoba denuncia a cuatro grúas municipales en 10 días por incumplir las normas de tráfico

FACUA Galicia insta al Concello de Vigo a permitir el pago en efectivo en las piscinas municipales

FACUA Madrid se reúne con Más Madrid para compartir propuestas de cara a las Elecciones Autonómicas

FACUA exige a Aqualia que devuelva las penalizaciones por lecturas estimadas en contadores de Salamanca

FACUA Euskadi reclama al Gobierno Vasco que medie en la mejora del tren de Irún a Bayona y Burdeos

FACUA logra que Cruiseline abone los 9.210 euros de un crucero que se canceló por el coronavirus

Extremadura se niega a desvelar a FACUA el importe de una multa a Dell... publicada en su diario oficial

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