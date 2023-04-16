FACUA informa
Boletín semanal número 755
16/04/2023
FACUA Andalucía celebra su Asamblea General en el marco de la conmemoración de su 40 aniversario
La Aemps retira varios lotes del medicamento Solsint por resultados fuera de especificaciones
4 de cada 10 alimentos afectados por la rebaja del IVA son más caros que cuando entró en vigor la medida
FACUA Sevilla apoya a la Marea Verde en la manifestación de este 15 de abril por la Educación Pública
FACUA Madrid traslada sus medidas de Consumo a la candidatura de Más Madrid al Ayuntamiento
FACUA Sevilla se reúne con la confluencia para las Municipales encabezada por dirigentes de Podemos e IU
Amplían la orden de retirada de caramelos de goma Chupa Chups por gluten no declarado en la etiqueta
FACUA denuncia a Mad Cool por un fallo en su web que permitía descargar las entradas de otros asistentes
FACUA Andalucía critica el cese del director general de Consumo, el cuarto en cuatro años
FACUA Córdoba denuncia a cuatro grúas municipales en 10 días por incumplir las normas de tráfico
FACUA Galicia insta al Concello de Vigo a permitir el pago en efectivo en las piscinas municipales
FACUA Madrid se reúne con Más Madrid para compartir propuestas de cara a las Elecciones Autonómicas
FACUA exige a Aqualia que devuelva las penalizaciones por lecturas estimadas en contadores de Salamanca
FACUA Euskadi reclama al Gobierno Vasco que medie en la mejora del tren de Irún a Bayona y Burdeos
FACUA logra que Cruiseline abone los 9.210 euros de un crucero que se canceló por el coronavirus
Extremadura se niega a desvelar a FACUA el importe de una multa a Dell... publicada en su diario oficial
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