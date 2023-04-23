FACUA informa
Boletín semanal número 756
23/04/2023
La Audiencia desestima el recurso de Francisco Serrano por el archivo de su querella contra Rubén Sánchez
FACUA Cádiz celebra dos talleres sobre los derechos de los consumidores en la contratación de seguros
FACUA Sevilla forma en resolución de conflictos a estudiantes de Sanlúcar la Mayor y Sevilla
FACUA Catalunya imparte en el Casal Verge de Gràcia una charla sobre el acceso a suministros básicos
FACUA Sevilla celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Sevilla reclama a Lipasam mejoras en la frecuencia de limpieza y mantenimiento de contenedores
FACUA Madrid se reúne con el candidato de Podemos al Ayuntamiento para trasladarle sus medidas en consumo
El pódcast de FACUA En Ocasiones Veo Fraudes se incorpora a la programación de la Onda Local de Andalucía
¿Afectado por la huelga de pilotos de Air Europa? Estos son tus derechos
Marian Díaz, reelegida presidenta de FACUA Madrid
Decathlon retira unos crampones para nieve y hielo de la marca Sidas por defectos de fábrica
Condenan a Air Canadá a indemnizar a una familia tras cancelarle un vuelo de vuelta por no usar el de ida
FACUA Extremadura demanda implementar el registro electrónico en la Inmobiliaria Municipal de Badajoz
FACUA demanda a 10 fabricantes de automóviles por el cártel con el que pactaron inflar sus precios
FACUA Andalucía advierte de que la ampliación de regadíos agrava y no soluciona el problema de la sequía
Ridícula compensación de Cajamar a sus clientes por la caída de sus servicios: 0,33 euros por día
FACUA pide al Gobierno conformar un auténtico parque público de viviendas destinadas al alquiler social
FACUA Sevilla presenta sus propuestas de Consumo a la candidata de Adelante Andalucía a la Alcaldía
FACUA Sevilla logra que Endesa retire un antiguo transformador inoperativo en el barrio de La Oliva
FACUA denuncia a Hondrostrong, el "milagroso" espray que dice curar problemas de articulaciones
FACUA Madrid pide la mejora en la red de Cercanías y la construcción del apeadero de Navalcarnero
Elecciones municipales 28M: FACUA presenta 35 propuestas en materia de protección de los consumidores
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