FACUA informa
Boletín semanal número 759
14/05/2023
FACUA Asturias celebra su 2ª Asamblea General
FACUA Euskadi exige al Gobierno Vasco que no atrase la concesión de ayudas al alquiler de vivienda
FACUA Cádiz celebra dos talleres 'online' sobre los derechos de los usuarios en las telecomunicaciones
FACUA Sevilla forma a vecinos de Cantillana para que conozcan sus derechos como consumidores
Alimentos básicos: Las grandes cadenas han subido el 44% de los precios afectados por la rebaja del IVA
FACUA logra que Sabadell Consumer Finance deje de acosar a un socio por una deuda que ya estaba pagada
FACUA llama la participación este domingo en la manifestación convocada en Sevilla en defensa de Doñana
FACUA Catalunya imparte una sesión sobre navegación segura 'online' a personas con diversidad funcional
FACUA Euskadi pide a Osakidetza que mantenga la gratuidad del aparcamiento del hospital de Galdakao
FACUA Andalucía llama a la ciudadanía a movilizarse en las ocho provincias por la Sanidad Pública
Cataluña abre expediente sancionador a Renfe por deficiencias en su servicio de atención al usuario
Línea Directa indemniza con 2.353 euros a una socia de FACUA por la totalidad de un siniestro que sufrió
La Coordinadora de Entidades de Tarragona presenta un documento con propuestas para las municipales
Endesa indemniza con más de 1.000 euros a un socio de FACUA Málaga por daños en un mueble
FACUA denuncia a Twitter por un fallo de seguridad que hizo público contenido privado
FACUA Sevilla forma a migrantes y refugiados de siete países sobre sus derechos como consumidores
FACUA critica que la medida del Gobierno de avalar el 20% de la hipoteca beneficia sobre todo a la banca
Francisco Martínez, reelegido presidente de FACUA Córdoba
La Comunidad de Madrid ocultó una multa a Vodafone por un fraude masivo denunciado por FACUA
FACUA Galicia celebra su 7ª Asamblea General
Incendio en Madrid: FACUA pide a los ayuntamientos los resultados de las inspecciones en Burro Canaglia
La Mesa Social del Agua de Andalucía denuncia el mercadeo en la cesión del agua
FACUA Galicia renueva su representación en la comisión permanente del Consello Galego de Consumidores
FACUA Asturias se reúne con Cambia Avilés para presentarle 35 medidas en defensa de los consumidores
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