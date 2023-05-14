FACUA informa

Boletín semanal número 759
14/05/2023

FACUA Asturias celebra su 2ª Asamblea General

FACUA Euskadi exige al Gobierno Vasco que no atrase la concesión de ayudas al alquiler de vivienda

FACUA Cádiz celebra dos talleres 'online' sobre los derechos de los usuarios en las telecomunicaciones

FACUA Sevilla forma a vecinos de Cantillana para que conozcan sus derechos como consumidores

Alimentos básicos: Las grandes cadenas han subido el 44% de los precios afectados por la rebaja del IVA

FACUA logra que Sabadell Consumer Finance deje de acosar a un socio por una deuda que ya estaba pagada

FACUA llama la participación este domingo en la manifestación convocada en Sevilla en defensa de Doñana

FACUA Catalunya imparte una sesión sobre navegación segura 'online' a personas con diversidad funcional

FACUA Euskadi pide a Osakidetza que mantenga la gratuidad del aparcamiento del hospital de Galdakao

FACUA Andalucía llama a la ciudadanía a movilizarse en las ocho provincias por la Sanidad Pública

Cataluña abre expediente sancionador a Renfe por deficiencias en su servicio de atención al usuario

Línea Directa indemniza con 2.353 euros a una socia de FACUA por la totalidad de un siniestro que sufrió

La Coordinadora de Entidades de Tarragona presenta un documento con propuestas para las municipales

Endesa indemniza con más de 1.000 euros a un socio de FACUA Málaga por daños en un mueble

FACUA denuncia a Twitter por un fallo de seguridad que hizo público contenido privado

FACUA Sevilla forma a migrantes y refugiados de siete países sobre sus derechos como consumidores

FACUA critica que la medida del Gobierno de avalar el 20% de la hipoteca beneficia sobre todo a la banca

Francisco Martínez, reelegido presidente de FACUA Córdoba

La Comunidad de Madrid ocultó una multa a Vodafone por un fraude masivo denunciado por FACUA

FACUA Galicia celebra su 7ª Asamblea General

Incendio en Madrid: FACUA pide a los ayuntamientos los resultados de las inspecciones en Burro Canaglia

La Mesa Social del Agua de Andalucía denuncia el mercadeo en la cesión del agua

FACUA Galicia renueva su representación en la comisión permanente del Consello Galego de Consumidores

FACUA Asturias se reúne con Cambia Avilés para presentarle 35 medidas en defensa de los consumidores

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