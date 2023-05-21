FACUA informa
Boletín semanal número 760
21/05/2023
FACUA firma un acuerdo con Spanish Revolution para difundir contenidos de En Ocasiones Veo Fraudes
FACUA Sevilla denuncia al festival Interestelar por cobrar hasta 30 euros por personalizar la entrada
FACUA destapa pagos de Mercadona a la OCU y otras cinco asociaciones de consumidores
FACUA logra que Liberty Seguros indemnice con más de 283.000 euros a un socio por invalidez profesional
La movilización social logra que la Junta dé un paso atrás en la privatización y deterioro del SAS
Feria del Libro de Badajoz 2023: La Diputación niega por tercer año consecutivo el pago en efectivo
FACUA Sevilla insta a Correos a garantizar un servicio postal digno en la zona de Carretera de La Algaba
FACUA Catalunya pide al Ministerio de Transportes soluciones ante el colapso de la línea R2 de Rodalíes
Dalas Review, condenado a 12.000 euros y a leer la sentencia en su canal de YouTube durante un mes
FACUA Sevilla imparte una formación telemática sobre los fraudes relacionados con el sector bancario
Tras denunciar FACUA, Andalucía abre expediente sancionador a Cabify por no facilitar datos para reclamar
FACUA Córdoba informa de los derechos de los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio
FACUA Sevilla denuncia al Sonoria Festival por no cumplir con lo que prometió en su publicidad
Tras las inspecciones solicitadas por FACUA, Bomberos de Sevilla pide el cierre de tres Burro Canaglia
FACUA Sevilla reprocha que la convocatoria del Bono Sevilla se anuncie ignorando a los consumidores
FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de la capital mejoras urgentes en el servicio de limpieza
Retiran varios lotes de muesli y mezcla de semillas por contener mostaza no declarada en el etiquetado
FACUA Comunidad Valenciana anima a participar en la manifestación por un mundo rural vivo en Castellón
FACUA Sevilla promueve el empoderamiento del Pueblo Gitano con formación sobre derechos del consumidor
FACUA Euskadi exige a Osakidetza cubrir las decenas de vacantes de médico vacías que hay en Gipuzkoa
Alertan de una campaña de 'phishing' que suplanta la identidad de Endesa para robar información personal
FACUA denuncia a la empresa que gestiona BiciMad por las numerosas deficiencias que presenta el servicio
FACUA Sevilla insta a afectados por las cancelaciones de Cercanías a reclamar indemnizaciones a Renfe
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