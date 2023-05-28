FACUA informa
Boletín semanal número 761
28/05/2023
FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento aprueba modificaciones de ordenanzas que no llega a tramitar
Isabel Haro, reelegida presidenta de FACUA Almería
FACUA Madrid analiza los compromisos electorales en materia de protección de los consumidores
Multa de 20.000 euros a Vodafone: cobró a una socia de FACUA servicios de terceros que había desconectado
FACUA Extremadura presenta sus propuestas para la elaboración del reglamento de suministro de agua
FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de Leganés una apuesta clara por la vivienda pública en el municipio
FACUA Madrid denuncia la falta de agua pública en urbanizaciones del municipio de Colmenar de Oreja
FACUA Cádiz imparte dos cursos telemáticos sobre derechos de los consumidores en el comercio electrónico
FACUA Comunidad Valenciana edita varias guías para informar a los usuarios de sus derechos
FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Málaga advierte de que el nuevo Plan de Vivienda municipal presenta numerosas deficiencias
FACUA Sevilla requiere al Hospital Virgen Macarena mejoras en la atención telefónica a los usuarios
FACUA Comunidad Valenciana denuncia la inacción de las autoridades de consumo en el territorio
Abren expediente sancionador a Mad Cool Sunset por no devolver "gastos de gestión" tras su cancelación
El 82% de los madrileños tienen dificultades para lograr que les atiendan en su centro de salud
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio