FACUA informa

Boletín semanal número 761
28/05/2023

FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento aprueba modificaciones de ordenanzas que no llega a tramitar

Isabel Haro, reelegida presidenta de FACUA Almería

FACUA Madrid analiza los compromisos electorales en materia de protección de los consumidores

Multa de 20.000 euros a Vodafone: cobró a una socia de FACUA servicios de terceros que había desconectado

FACUA Extremadura presenta sus propuestas para la elaboración del reglamento de suministro de agua

FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de Leganés una apuesta clara por la vivienda pública en el municipio

FACUA Madrid denuncia la falta de agua pública en urbanizaciones del municipio de Colmenar de Oreja

FACUA Cádiz imparte dos cursos telemáticos sobre derechos de los consumidores en el comercio electrónico

FACUA Comunidad Valenciana edita varias guías para informar a los usuarios de sus derechos

FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Málaga advierte de que el nuevo Plan de Vivienda municipal presenta numerosas deficiencias

FACUA Sevilla requiere al Hospital Virgen Macarena mejoras en la atención telefónica a los usuarios

FACUA Comunidad Valenciana denuncia la inacción de las autoridades de consumo en el territorio

Abren expediente sancionador a Mad Cool Sunset por no devolver "gastos de gestión" tras su cancelación

El 82% de los madrileños tienen dificultades para lograr que les atiendan en su centro de salud

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