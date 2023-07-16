FACUA informa
Boletín semanal número 768
16/07/2023
FACUA Madrid reclama celeridad al Gobierno de Ayuso en el plan de desamiantado para el Metro
FACUA Sevilla presenta a la candidatura de Sumar sus 13 propuestas en materia de Consumo
FACUA critica que el nuevo Gobierno de PP y Vox en Baleares elimine la Dirección General de Consumo
FACUA Extremadura exige a Renfe que solvente las incidencias en la climatización de los trenes
El Boletín Oficial del Estado publica la entrada en concurso de acreedores de Corporación Capilar
Ryanair cancela un vuelo Tenerife-Málaga este 13 de julio: los afectados tienen derecho a compensaciones
El TJUE abre la puerta a reclamar las hipotecas con un IRPH que no incluya diferencial negativo
FACUA Cádiz se reúne con el candidato del PSOE al Senado por la provincia de Cádiz
FACUA Galicia denuncia al Wake Up & Dream Festival por impedir el acceso al recinto con comida y bebida
FACUA Extremadura presenta 13 propuestas para la defensa de los consumidores a la candidatura socialista
La cesta en Alcampo: Un mismo producto, hasta un 40% más caro en función de la ciudad donde se compre
FACUA Euskadi exige que se garantice la asignación de médico de familia en el área rural de Álava
FACUA Sevilla apoya la manifestación de Barrios Hartos por los cortes de suministro y apagones de luz
Ordenan la retirada de un set de pintura facial por contener colorantes prohibidos para su uso cosmético
FACUA Cádiz participa en un acto en defensa de la sanidad "100x100 pública"
Multa de 20.000 euros a la financiera de Renault por exigir a un socio de FACUA una deuda de otra persona
FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento que aborde la mejora de la calle Bécquer tras la chapuza de asfaltado
4 de cada 10 inmobiliarias analizadas por FACUA vulneran la prohibición de cobrar honorarios a inquilinos
FACUA Madrid critica la continua privatización de los centros deportivos municipales de la capital
FACUA exige a Lidl retirar un limpiador "con fragancia a albaricoque" por su similitud con una bebida
Los afectados por las irregularidades en el Salinas Sound Festival en Almería tienen derecho al reembolso
FACUA Granada celebra su Asamblea General de socios
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