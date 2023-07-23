FACUA informa
Boletín semanal número 769
23/07/2023
FACUA Sevilla denuncia a Burger Food Porn por no permitir el pago en efectivo en su establecimiento
FACUA logra que Endesa compense con 136 euros a una socia de Valladolid por dejarla tres días sin luz
Los afectados por la suspensión del Reggaeton Beach Festival pueden reclamar indemnizaciones
La empresa de autobuses Damas activa un teléfono gratuito de atención tras la denuncia de FACUA
FACUA Andalucía denuncia a 5 cines Yelmo por reincidencia al prohibir la entrada con comida y bebida
23J: FACUA pide apoyar una opción que frene posiciones reaccionarias que pretenden retroceder en derechos
FACUA Andalucía critica que el Gobierno andaluz salga al rescate de la banca ante el cierre de sucursales
FACUA Sevilla apoya la movilización por la Sanidad Pública en la zona básica de Estepa
Una empresa vinculada a la OCU vende sellos de calidad a las marcas mejor valoradas en sus análisis
Decathlon retira un flotador para bebés con arnés integrado marca Nabaiji por riesgo de ahogamiento
FACUA denuncia numerosas irregularidades en una web que vende camisetas con Pedro Sánchez en prisión
Casi la mitad de los alimentos afectados por la rebaja del IVA se han encarecido en lo que va de año
El precio de la bombona de butano baja un 5% hasta los 15,18 euros
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