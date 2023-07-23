FACUA informa

Boletín semanal número 769
23/07/2023

FACUA Sevilla denuncia a Burger Food Porn por no permitir el pago en efectivo en su establecimiento

FACUA logra que Endesa compense con 136 euros a una socia de Valladolid por dejarla tres días sin luz

Los afectados por la suspensión del Reggaeton Beach Festival pueden reclamar indemnizaciones

La empresa de autobuses Damas activa un teléfono gratuito de atención tras la denuncia de FACUA

FACUA Andalucía denuncia a 5 cines Yelmo por reincidencia al prohibir la entrada con comida y bebida

23J: FACUA pide apoyar una opción que frene posiciones reaccionarias que pretenden retroceder en derechos

FACUA Andalucía critica que el Gobierno andaluz salga al rescate de la banca ante el cierre de sucursales

FACUA Sevilla apoya la movilización por la Sanidad Pública en la zona básica de Estepa

Una empresa vinculada a la OCU vende sellos de calidad a las marcas mejor valoradas en sus análisis

Decathlon retira un flotador para bebés con arnés integrado marca Nabaiji por riesgo de ahogamiento

FACUA denuncia numerosas irregularidades en una web que vende camisetas con Pedro Sánchez en prisión

Casi la mitad de los alimentos afectados por la rebaja del IVA se han encarecido en lo que va de año

El precio de la bombona de butano baja un 5% hasta los 15,18 euros

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