FACUA informa
Boletín semanal número 770
30/07/2023
Els vincles empresarials de l'entramat OCU/Euroconsumers arriben al Parlament Europeu
Los vínculos empresariales del entramado OCU/Euroconsumers llegan al Parlamento Europeo
FACUA participa en una reunión previa al congreso de Consumers International que se celebrará en Kenia
FACUA denuncia las cláusulas abusivas que impuso la promotora del Festival Internacional de Benicàssim
FACUA Andalucía pide a la Junta que informe de los jamones y productos cárnicos retirados del mercado
FACUA Asturias pide explicaciones por la contaminación con aguas fecales de la playa de Ribadesella
FACUA Castilla y León denuncia a un ayuntamiento que publicó los nombres de miembros de mesas electorales
FACUA denuncia al Reggaeton Beach Festival por las cláusulas abusivas incluidas en 11 eventos programados
Los afectados por la avería en los trenes Madrid-Valencia pueden reclamar comida y noches de hotel
FACUA Extremadura denuncia a la empresa de autobuses Leda por la circulación de vehículos sin licencia
FACUA Madrid insta al Gobierno de Díaz Ayuso a incrementar las plazas públicas en el sistema educativo
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