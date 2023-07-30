FACUA informa

Boletín semanal número 770
30/07/2023

Els vincles empresarials de l'entramat OCU/Euroconsumers arriben al Parlament Europeu

Los vínculos empresariales del entramado OCU/Euroconsumers llegan al Parlamento Europeo

FACUA participa en una reunión previa al congreso de Consumers International que se celebrará en Kenia

FACUA denuncia las cláusulas abusivas que impuso la promotora del Festival Internacional de Benicàssim

FACUA Andalucía pide a la Junta que informe de los jamones y productos cárnicos retirados del mercado

FACUA Asturias pide explicaciones por la contaminación con aguas fecales de la playa de Ribadesella

FACUA Castilla y León denuncia a un ayuntamiento que publicó los nombres de miembros de mesas electorales

FACUA denuncia al Reggaeton Beach Festival por las cláusulas abusivas incluidas en 11 eventos programados

Los afectados por la avería en los trenes Madrid-Valencia pueden reclamar comida y noches de hotel

FACUA Extremadura denuncia a la empresa de autobuses Leda por la circulación de vehículos sin licencia

FACUA Madrid insta al Gobierno de Díaz Ayuso a incrementar las plazas públicas en el sistema educativo

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