FACUA informa

Boletín semanal número 771
06/08/2023

Los afectados por el apagón de luz en la isla de La Gomera tienen derecho a indemnizaciones

FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de la capital a paralizar el proyecto de la Ciudad de la Música

FACUA Cádiz denuncia a la promotora del CMF 2023 de Chiclana por impedir el acceso con comida y bebida

Consumo abre expediente sancionador a aerolíneas por el cobro del equipaje de mano denunciado por FACUA

Los afectados por los cortes de electricidad en Valencia tienen derecho a indemnizaciones

FACUA Asturias insta al Ayuntamiento de Gijón a actuar ante los vertidos en la playa de San Lorenzo

Tedi retira del mercado un autobús de juguete tras detectar que existe riesgo de asfixia para menores

FACUA denuncia al Granada Sound por prohibir el acceso con comida y bebida e imponer la pulsera cashless

Comida y bebida: Tras la denuncia de FACUA, expediente sancionador de Consumo al Reggaeton Beach Festival

FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza que intervenga ante el deterioro del servicio de autobuses urbanos

La Guardia Civil detiene a más de 100 personas por estafar más de un millón de euros con SMS fraudulentos

FACUA lleva a la Fiscalía Anticorrupción la manipulación del mercado eléctrico por parte de Naturgy

FACUA denuncia al festival Bilbao BBK Live ante Kontsumobide y el Ayuntamiento de Bilbao

FACUA Galicia y CCOO renuevan su convenio de colaboración para defender a trabajadores y consumidores

FACUA Castilla y León denuncia al Conexión Valladolid Festival y exige compensar la ausencia de Ana Mena

FACUA Madrid reclama al Gobierno de la Comunidad un mayor número de centros educativos en Getafe

Retiran 30 productos de maquillaje y tintas para tatuajes por alta concentración de alcohol isopropílico

FACUA te recuerda tus derechos ante los abusos que puedes sufrir al acudir a un festival

FACUA Catalunya se une a las críticas al Tanatorio de Sants en Barcelona por el tránsito de ataúdes

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