FACUA informa
Boletín semanal número 771
06/08/2023
Los afectados por el apagón de luz en la isla de La Gomera tienen derecho a indemnizaciones
FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de la capital a paralizar el proyecto de la Ciudad de la Música
FACUA Cádiz denuncia a la promotora del CMF 2023 de Chiclana por impedir el acceso con comida y bebida
Consumo abre expediente sancionador a aerolíneas por el cobro del equipaje de mano denunciado por FACUA
Los afectados por los cortes de electricidad en Valencia tienen derecho a indemnizaciones
FACUA Asturias insta al Ayuntamiento de Gijón a actuar ante los vertidos en la playa de San Lorenzo
Tedi retira del mercado un autobús de juguete tras detectar que existe riesgo de asfixia para menores
FACUA denuncia al Granada Sound por prohibir el acceso con comida y bebida e imponer la pulsera cashless
Comida y bebida: Tras la denuncia de FACUA, expediente sancionador de Consumo al Reggaeton Beach Festival
FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza que intervenga ante el deterioro del servicio de autobuses urbanos
La Guardia Civil detiene a más de 100 personas por estafar más de un millón de euros con SMS fraudulentos
FACUA lleva a la Fiscalía Anticorrupción la manipulación del mercado eléctrico por parte de Naturgy
FACUA denuncia al festival Bilbao BBK Live ante Kontsumobide y el Ayuntamiento de Bilbao
FACUA Galicia y CCOO renuevan su convenio de colaboración para defender a trabajadores y consumidores
FACUA Castilla y León denuncia al Conexión Valladolid Festival y exige compensar la ausencia de Ana Mena
FACUA Madrid reclama al Gobierno de la Comunidad un mayor número de centros educativos en Getafe
Retiran 30 productos de maquillaje y tintas para tatuajes por alta concentración de alcohol isopropílico
FACUA te recuerda tus derechos ante los abusos que puedes sufrir al acudir a un festival
FACUA Catalunya se une a las críticas al Tanatorio de Sants en Barcelona por el tránsito de ataúdes
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