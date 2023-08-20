FACUA informa
Boletín semanal número 773
20/08/2023
Multa de 3.160 euros a la promotora del Dream Summer Festival por no incluir información legal en su web
FACUA denuncia al Parque Warner de Madrid por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA Asturias pide explicaciones a Renfe por la saturación de su red de Cercanías el pasado 15 de agosto
La OCU acata por fin la obligación de publicar los nombres de sus dirigentes pero oculta los sueldos
FACUA Cádiz critica a la dirección del Hospital de Puerto Real por imponer restricciones en las visitas
FACUA denuncia al Azkena Rock Festival de Vitoria-Gazteiz por impedir el acceso con comida y bebidas
Dia dice que la etiqueta que tapaba la fecha de consumo preferente vencida fue un error "no intencionado"
Tedi retira una linterna de Frozen por riesgo de asfixia al poder acceder fácilmente a las pilas
FACUA denuncia al Ocine Cuadernillos de Alcalá de Henares por prohibir acceder con alimentos del exterior
FACUA denuncia al DreamBeach Festival por imponer la compra de una pulsera para reacceder al recinto
Los afectados por el apagón de luz en Jerez de la Frontera tienen derecho a indemnizaciones
FACUA denuncia a un supermercado Dia por tapar fechas de consumo preferente vencidas en envases de aceite
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