FACUA informa
Boletín semanal número 777
17/09/2023
FACUA Cádiz organiza dos formaciones sobre los derechos del consumidor al adquirir o reparar un vehículo
FACUA denuncia al Caudal Fest de Lugo: cobra 1 euro por devolver el dinero de la pulsera 'cashless'
FACUA Sevilla lamenta la expulsión de manifestantes de Marea Blanca del Parlamento andaluz
FACUA participa en un encuentro entre la Comisión Europea y agencias de protección al consumidor
FACUA pide a Garzón que ejerza su competencia sancionadora ante las subidas en alimentos con IVA rebajado
FACUA pide la retirada cautelar del iPhone 12 en España por superar la emisión de ondas permitidas
FACUA en Sevilla denuncia al festival Love the 90's por cobrar para devolver dinero de la 'cashless'
FACUA Málaga considera inaceptable la subida de la tarifa de agua anunciada por el Ayuntamiento para 2024
FACUA Madrid pone en marcha un nuevo ciclo formativo dirigido a sus socios
El Corte Inglés vende en España su aceite de oliva virgen extra 14 euros más caro que en Portugal
FACUA denuncia al Mediterránea Festival por imponer un pago extra para volver a entrar al recinto
Valladolid restituye el pago en efectivo de sus autobuses urbanos tras la reivindicación de FACUA
La misma marca de aceite de oliva virgen extra cuesta hasta un 45% más en función del supermercado
Condenados por coacciones dos directivos de una empresa que reclamaba deudas de Endesa
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