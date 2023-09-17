FACUA informa

Boletín semanal número 777
17/09/2023

FACUA Cádiz organiza dos formaciones sobre los derechos del consumidor al adquirir o reparar un vehículo

FACUA denuncia al Caudal Fest de Lugo: cobra 1 euro por devolver el dinero de la pulsera 'cashless'

FACUA Sevilla lamenta la expulsión de manifestantes de Marea Blanca del Parlamento andaluz

FACUA participa en un encuentro entre la Comisión Europea y agencias de protección al consumidor

FACUA pide a Garzón que ejerza su competencia sancionadora ante las subidas en alimentos con IVA rebajado

FACUA pide la retirada cautelar del iPhone 12 en España por superar la emisión de ondas permitidas

FACUA en Sevilla denuncia al festival Love the 90's por cobrar para devolver dinero de la 'cashless'

FACUA Málaga considera inaceptable la subida de la tarifa de agua anunciada por el Ayuntamiento para 2024

FACUA Madrid pone en marcha un nuevo ciclo formativo dirigido a sus socios

El Corte Inglés vende en España su aceite de oliva virgen extra 14 euros más caro que en Portugal

FACUA denuncia al Mediterránea Festival por imponer un pago extra para volver a entrar al recinto

Valladolid restituye el pago en efectivo de sus autobuses urbanos tras la reivindicación de FACUA

La misma marca de aceite de oliva virgen extra cuesta hasta un 45% más en función del supermercado

Condenados por coacciones dos directivos de una empresa que reclamaba deudas de Endesa

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