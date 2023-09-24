FACUA informa
Boletín semanal número 778
24/09/2023
El 97% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas pese a su prohibición
FACUA Córdoba abandona la comisión municipal de comercio ambulante y denuncia la acción del secretario
FACUA Sevilla insta al Ayuntamiento a que module la gran subida en la tarifa del agua planteada para 2024
FACUA Madrid insiste a la Comunidad que retire el amianto de cerca de 200 viviendas sociales de Vicálvaro
FACUA Asturias insta al Ayuntamiento de Gijón a actuar contra la contaminación del río Piles
FACUA denuncia al festival Brava de Madrid por pedir a los asistentes datos protegidos sobre su salud
FACUA Málaga se une a una decena de organizaciones para frenar la subida del recibo del agua en la ciudad
Los afectados por el cierre adelantado de Marina d'Or pueden reclamar daños y perjuicios
FACUA recibe reportes de cinco estallidos de latas de tónica Freeway Pink de Lidl
FACUA denuncia al festival Rototom Sunsplash por imponer la pulsera 'cashless' como único método de pago
FACUA Madrid y CCOO renuevan su convenio de colaboración para defender a trabajadores y consumidores
El aceite de oliva virgen extra ha subido este año hasta 2,57 euros más en los súper que en origen
FACUA denuncia al festival Santander Music y exige el reembolso proporcional a las actuaciones canceladas
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