FACUA informa
Boletín semanal número 779
01/10/2023
FACUA Madrid pide al Ayuntamiento de la capital revisar el plan ruidos en los conciertos de Ifema
Los afectados por los apagones en el centro de Jerez de la Frontera tienen derecho a indemnización
¿Cuándo surge el movimiento consumerista y qué legislación garantiza los derechos de los consumidores?
FACUA alerta de cargos irregulares en facturas de Endesa con el concepto "abono por calidad individual"
FACUA Andalucía llama a la movilización por las personas mayores para una vida digna e independiente
FACUA Madrid imparte un taller en Leganés sobre cómo entender la factura de la luz
FACUA Andalucía exige a la Junta que tramite las 13.000 ayudas de alquiler joven que tiene pendientes
FACUA Málaga pone en marcha una plataforma con otros colectivos para frenar la subida de tarifas del agua
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre su historia dentro del movimiento consumerista
FACUA Asturias llama al Ayuntamiento de Gijón a actuar ante la contaminación de la playa de San Lorenzo
Subida de precios en septiembre: Ya se han encarecido el 49% de los alimentos con el IVA rebajado
FACUA Madrid imparte formación en Getafe sobre derechos de los usuarios en los sectores aéreo y hotelero
FACUA Sevilla recibe al alumnado de Formatec-Grupo Aspasia para formarles en derechos de los consumidores
Los afectados por el mal servicio de la plataforma de 'streaming' FEF TV pueden resolver sus contratos
Cierra la web donde una firma vinculada a OCU vend�ía sellos de calidad a las marcas que analiza
FACUA Andalucía exige a la Junta implementar el protocolo de Menores Alérgicos para evitar intoxicaciones
FACUA Madrid traslada a la concejalía de Participación Ciudadana de Leganés sus propuestas de Consumo
FACUA Málaga denuncia los abusos de las eléctricas en una jornada de debate del Málaga Ecofestival
FACUA Castilla-La Mancha acuerda con CCOO acciones conjuntas en defensa de consumidores y trabajadores
FACUA Jaén asesora a los consumidores en créditos de consumo, cláusulas abusivas y préstamos usureros
FACUA reclama prorrogar la rebaja de los impuestos a la factura de la luz para 2024
FACUA Granada reclama mejoras en el Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad
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