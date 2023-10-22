FACUA informa
Boletín semanal número 782
22/10/2023
FACUA Madrid presenta sus propuestas al concejal de Consumo de Leganés
Facebook financió en secreto al entramado internacional de la OCU tras retirarle 4 demandas millonarias
FACUA Catalunya imparte en el Casal de Gent Gran Verneda Alta una charla sobre suministros básicos
Ordenan retirar varias lacas y una espuma marca Amalfi por contener una sustancia prohibida en Europa
FACUA Extremadura se suma a la movilización del sábado 21 de octubre en Olivenza por la sanidad pública
FACUA Sevilla celebra una charla formativa sobre digitalización bancaria
FACUA Andalucía pide a la Junta una mayor protección al turista como consumidor de bienes y servicios
FACUA denuncia a Líneas Extremeñas de Autobuses por ofrecer numeraciones de pago para atención al cliente
FACUA Madrid solicita que se aumente el número de bibliotecas públicas existentes en la capital
La Iniciativa Contra el Tarifazo del Agua en Málaga exige participación social en la revisión de tarifas
Los afectados por la avería en los trenes Madrid-Valencia pueden reclamar comida y la noche de hotel
FACUA insta al Ayuntamiento de Tarazona a garantizar la calidad de su agua
Comienza el juicio contra Iberdrola y cuatro de sus directivos por inflar el precio de la electricidad
¿Te han robado tras acceder a tus datos bancarios? FACUA Asturias te ayuda a recuperar tu dinero
FACUA Asturias desarrolla una campaña para informar sobre cómo prevenir y actuar ante el 'phishing'
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio