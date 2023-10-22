FACUA informa

Boletín semanal número 782
22/10/2023

FACUA Madrid presenta sus propuestas al concejal de Consumo de Leganés

Facebook financió en secreto al entramado internacional de la OCU tras retirarle 4 demandas millonarias

FACUA Catalunya imparte en el Casal de Gent Gran Verneda Alta una charla sobre suministros básicos

Ordenan retirar varias lacas y una espuma marca Amalfi por contener una sustancia prohibida en Europa

FACUA Extremadura se suma a la movilización del sábado 21 de octubre en Olivenza por la sanidad pública

FACUA Sevilla celebra una charla formativa sobre digitalización bancaria

FACUA Andalucía pide a la Junta una mayor protección al turista como consumidor de bienes y servicios

FACUA denuncia a Líneas Extremeñas de Autobuses por ofrecer numeraciones de pago para atención al cliente

FACUA Madrid solicita que se aumente el número de bibliotecas públicas existentes en la capital

La Iniciativa Contra el Tarifazo del Agua en Málaga exige participación social en la revisión de tarifas

Los afectados por la avería en los trenes Madrid-Valencia pueden reclamar comida y la noche de hotel

FACUA insta al Ayuntamiento de Tarazona a garantizar la calidad de su agua

Comienza el juicio contra Iberdrola y cuatro de sus directivos por inflar el precio de la electricidad

¿Te han robado tras acceder a tus datos bancarios? FACUA Asturias te ayuda a recuperar tu dinero

FACUA Asturias desarrolla una campaña para informar sobre cómo prevenir y actuar ante el 'phishing'

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