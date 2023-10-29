FACUA informa

Boletín semanal número 783
29/10/2023

Cárnicas Sierra Nevada: La Junta de Andalucía ya detectó Listeria en 2021 y también lo ocultó

Listeria: La Junta de Andalucía ocultó en julio que ordenó el cese de actividad de Cárnicas Sierra Nevada

FACUA Madrid celebra una sesión formativa sobre los derechos básicos en los suministros de luz y gas

FACUA Andalucía apoya las movilizaciones convocadas por Marea Blanca en defensa de la Sanidad Pública

FACUA Comunidad Valenciana se suma a un manifiesto en favor de la sanidad pública

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre el uso responsable de las tecnologías

FACUA detecta diferencias de hasta un 348% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma

Alerta por Listeria en diferentes productos de la marca Cárnicas Sierra Nevada

FACUA Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales renuevan su convenio de colaboración

La Fundación FACUA patrocina el Congreso Carmona VIII: Mujer y Derechos Humanos

¿El temporal ha afectado a tu vuelo? Estos son tus derechos

Los afectados por cancelaciones o retrasos de trenes por el temporal pueden reclamar comida y alojamiento

Retiran varios lotes de snacks marca Tosfrit por contener proteínas de leche no declaradas en la etiqueta

¿Afectado por el temporal? FACUA te explica cómo puedes reclamar los daños

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