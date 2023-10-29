FACUA informa
Boletín semanal número 783
29/10/2023
Cárnicas Sierra Nevada: La Junta de Andalucía ya detectó Listeria en 2021 y también lo ocultó
Listeria: La Junta de Andalucía ocultó en julio que ordenó el cese de actividad de Cárnicas Sierra Nevada
FACUA Madrid celebra una sesión formativa sobre los derechos básicos en los suministros de luz y gas
FACUA Andalucía apoya las movilizaciones convocadas por Marea Blanca en defensa de la Sanidad Pública
FACUA Comunidad Valenciana se suma a un manifiesto en favor de la sanidad pública
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre el uso responsable de las tecnologías
FACUA detecta diferencias de hasta un 348% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma
Alerta por Listeria en diferentes productos de la marca Cárnicas Sierra Nevada
FACUA Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales renuevan su convenio de colaboración
La Fundación FACUA patrocina el Congreso Carmona VIII: Mujer y Derechos Humanos
¿El temporal ha afectado a tu vuelo? Estos son tus derechos
Los afectados por cancelaciones o retrasos de trenes por el temporal pueden reclamar comida y alojamiento
Retiran varios lotes de snacks marca Tosfrit por contener proteínas de leche no declaradas en la etiqueta
¿Afectado por el temporal? FACUA te explica cómo puedes reclamar los daños
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